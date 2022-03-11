Украина отказалась от закупки российского ядерного топлива

В Госкорпорации «Энергоатом» заявили о полном отказе от закупок ядерного топлива из России, передает ТАСС. В корпорации не назвали причин своего решения. Москва утверждает, что атомные электростанции Украины контролируются совместно российскими военными и украинскими специалистами

«Энергоатом полностью отказывается от закупок российского ядерного топлива», - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Российские военные в настоящее время проводят военную операцию на Украине с 24 февраля. В день начала боевых действий российские войска взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС, а 28 февраля Запорожскую АЭС, расположенную вблизи города Энергодара. В ночь на 4 марта на территории АЭС начался пожар, причиной возникновении которого Украина назвала обстрелы.

9 марта Украина объявила об обесточивании Чернобыльской атомной электростанции, заявив, что произошло повреждение линии электропередачи Чернобыльской АЭС - ПС «Киевская». Минобороны России заявило, что украинская сторона нанесла удар по объектам электросетевого хозяйства, обеспечивающим энергоснабжение станции.

