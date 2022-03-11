Брюссель отказался принимать Украину в ЕС по ускоренной процедуре

Украинцев, похоже, лишили очередной мечты. В Киеве очень надеялись на то, что благодаря обострению кризиса им удастся вступить в Евросоюз, минуя в виде исключения сложные и долгие процедуры. Однако внеочередной саммит ЕС, проходящий сейчас в Версале, развеял и эту мечту и опустил украинцев на землю. Им пообещали солидную материальную помощь, их беженцев пообещали принять в объединенной Европе, но их отказались быстро принять в ЕС.

В заявлении саммита, принятом после пяти часов обсуждений и споров, говорится, что Европа «признает европейский выбор Украины и ее стремление войти в Европу» и что просьба Киева о вступлении в ЕС будет незамедлительно передана в Еврокомиссию, которая вынесет решение о начале длительной процедуры признания Украины кандидатом на вступление в объединенную Европу и о начале переговоров по вступлению.