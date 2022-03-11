Брюссель отказался принимать Украину в ЕС по ускоренной процедуре

Украинцев, похоже, лишили очередной мечты. В Киеве очень надеялись на то, что благодаря обострению кризиса им удастся вступить в Евросоюз, минуя в виде исключения сложные и долгие процедуры. Однако внеочередной саммит ЕС, проходящий сейчас в Версале, развеял и эту мечту и опустил украинцев на землю. Им пообещали солидную материальную помощь, их беженцев пообещали принять в объединенной Европе, но их отказались быстро принять в ЕС.
В заявлении саммита, принятом после пяти часов обсуждений и споров, говорится, что Европа «признает европейский выбор Украины и ее стремление войти в Европу» и что просьба Киева о вступлении в ЕС будет незамедлительно передана в Еврокомиссию, которая вынесет решение о начале длительной процедуры признания Украины кандидатом на вступление в объединенную Европу и о начале переговоров по вступлению.
Для того, чтобы хотя бы немного подсластить горькую пилюлю, участники саммита пообещали Киеву укрепление связей и всевозможную помощь. «Украина входит в нашу европейскую семью», — заканчивается на оптимистической ноте декларация Версальского саммита, принятая в пятницу, 11 марта, в начале четвертого утра, после первого дня саммита. Очевидно, это решение оказалось для Киева неожиданным, потому что в отличие от множества подобных случаев немедленной реакции правительства Украины на это разочаровывающее решение не последовало.
С одной стороны, члены ЕС единодушны в поддержке Украины, включая финансовую и политическую помощь и временную защиту для беженцев, но с другой, они не дали Владимиру Зеленскому требуемых Киевом гарантий вступления в Евросоюз. На осторожном подходе к стремлению Киева побыстрее попасть в объединенную Европу настояли ряд стран, включая Нидерланды, заявившие, что ускоренная процедура принятия в ЕС невозможна.
«Думаю, все мы признаем всю огромную трудность ситуации, в которой оказалась сейчас Украины, — заявил журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, покидая зал заседаний после долгих переговоров. — Все в шоке».
Рютте подчеркнул, что Евросоюз и так обращается с просьбой Украины о вступлении в ЕС с беспрецедентной скоростью, но добавил, что процесс вступления займет какое-то время: месяцы, а может, и годы.
Европейские лидеры пообещали Киеву помощь и поддержку. Президент Евросовета Шарль Мишель, например, сообщил о предложении выделить украинцам дополнительные полмиллиарда евро через так называемый «Европейский фонд мира», через который Европа оказывает Украине военную помощь.
ЕС пообещал в очередной раз новую финансовую помощь и дополнительные санкции против России.
Одной из стран, выступавших за ускорение процесса принятия Украины Евросоюз, является Литва. Вильнюс после окончания переговоров попытался представить решение по Украине как прорыв и большой успех Киева.
«Это была историческая ночь в Версале, — написал в твите президент Литвы Гитанас Науседа. — После пяти часов горячих дискуссий европейские лидеры сказали: «Да!» евроинтеграции Украины».
Хотя никто перед началом саммита и не сомневался в подобном единодушном «да». Куда важнее сделанное в заявлении упоминание о «соответствующих положениях», имеющихся в Евросоюзовских договорах, в связи с просьбой Киева о вступлении в ЕС. Одним из таких «соответствующих положений», например, является условие единодушного согласия всех членов ЕС.
В декларации саммита также говорится, что Евросовет попросил Еврокомиссию высказаться по вопросу заявок Молдовы и Грузии о вступлении в ЕС.