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Брюссель отказался принимать Украину в ЕС по ускоренной процедуре

Сергей Мануков
корреспондент Expert.ru
11 марта 2022, 09:56

Объединенная Европа обещала поддержать Украину, но процедура вступления страны в ЕС будет проводиться в обычном порядке. Этот процесс может растянуться на несколько лет.

Zuma\TASS

Украинцев, похоже, лишили очередной мечты. В Киеве очень надеялись на то, что благодаря обострению кризиса им удастся вступить в Евросоюз, минуя в виде исключения сложные и долгие процедуры. Однако внеочередной саммит ЕС, проходящий сейчас в Версале, развеял и эту мечту и опустил украинцев на землю. Им пообещали солидную материальную помощь, их беженцев пообещали принять в объединенной Европе, но их отказались быстро принять в ЕС.

В заявлении саммита, принятом после пяти часов обсуждений и споров, говорится, что Европа «признает европейский выбор Украины и ее стремление войти в Европу» и что просьба Киева о вступлении в ЕС будет незамедлительно передана в Еврокомиссию, которая вынесет решение о начале длительной процедуры признания Украины кандидатом на вступление в объединенную Европу и о начале переговоров по вступлению.

Для того, чтобы хотя бы немного подсластить горькую пилюлю, участники саммита пообещали Киеву укрепление связей и всевозможную помощь. «Украина входит в нашу европейскую семью»,  заканчивается на оптимистической ноте декларация Версальского саммита, принятая в пятницу, 11 марта, в начале четвертого утра, после первого дня саммита. Очевидно, это решение оказалось для Киева неожиданным, потому что в отличие от множества подобных случаев немедленной реакции правительства Украины на это разочаровывающее решение не последовало.

С одной стороны, члены ЕС единодушны в поддержке Украины, включая финансовую и политическую помощь и временную защиту для беженцев, но с другой, они не дали Владимиру Зеленскому требуемых Киевом гарантий вступления в Евросоюз. На осторожном подходе к стремлению Киева побыстрее попасть в объединенную Европу настояли ряд стран, включая Нидерланды, заявившие, что ускоренная процедура принятия в ЕС невозможна.

«Думаю, все мы признаем всю огромную трудность ситуации, в которой оказалась сейчас Украины,  заявил журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, покидая зал заседаний после долгих переговоров.  Все в шоке».

Рютте подчеркнул, что Евросоюз и так обращается с просьбой Украины о вступлении в ЕС с беспрецедентной скоростью, но добавил, что процесс вступления займет какое-то время: месяцы, а может, и годы.

Европейские лидеры пообещали Киеву помощь и поддержку. Президент Евросовета Шарль Мишель, например, сообщил о предложении выделить украинцам дополнительные полмиллиарда евро через так называемый «Европейский фонд мира», через который Европа оказывает Украине военную помощь.

ЕС пообещал в очередной раз новую финансовую помощь и дополнительные санкции против России.

Одной из стран, выступавших за ускорение процесса принятия Украины Евросоюз, является Литва. Вильнюс после окончания переговоров попытался представить решение по Украине как прорыв и большой успех Киева.

«Это была историческая ночь в Версале,  написал в твите президент Литвы Гитанас Науседа.   После пяти часов горячих дискуссий европейские лидеры сказали: «Да!» евроинтеграции Украины».

Хотя никто перед началом саммита и не сомневался в подобном единодушном «да». Куда важнее сделанное в заявлении упоминание о «соответствующих положениях», имеющихся в Евросоюзовских договорах, в связи с просьбой Киева о вступлении в ЕС. Одним из таких «соответствующих положений», например, является условие единодушного согласия всех членов ЕС.

В декларации саммита также говорится, что Евросовет попросил Еврокомиссию высказаться по вопросу заявок Молдовы и Грузии о вступлении в ЕС.