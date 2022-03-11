Украинские националисты взорвали в Харькове корпус физико-технического института

В Харькове украинские националисты взорвали один из корпусов Физико-технического института.

Об этом рассказал журналистам начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, таким образом боевики пытались избавить от свидетельств проводившихся там исследований.

«С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института», – цитирует генерал-полковника РИА Новости.

При этом Мизинцев заявил, что под завалами могут находиться до 50 сотрудников института.

Ранее сообщалось, что Физико-техническому институту отводилась ключевая роль в создании Украиной ядерного взрывного устройства.

Напомним, в начале недели в Минобороны РФ предупреждали, что киевская власть готовит в Харькове провокацию с радиоактивным заражением в Харькове. В частности, отмечалось, что местные националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в институте.

