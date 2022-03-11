В Кремле объяснили предложение Шойгу отправлять на Украину добровольцев

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – объяснил предложение главы Минобороны Сергея Шойгу отправлять на Украину добровольцев.

По словам представителя Кремля, министр обороны, предлагая направлять добровольцев на Украину, говорил о выходцах с Ближнего Востока, речи о согражданах не шло, передаёт РИА Новости.

«Сергей Кужугетович в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока и из Сирии, соответственно речи о наших согражданах не шло», – пояснил Песков.

Отвечая на вопрос, планируется ли привлекать добровольцев из России, пресс-секретарь президента ответил, что пока речи об этом не шло.

«В целом же поток добровольцев есть. Есть наёмники, огромное количество платных наёмников, которые приезжают на Украину с тем, чтобы принимать участие в боевых действиях против наших военных. Одновременно с этим поступают заявки от добровольцев, которые хотят на бесплатной основе принять участие в том, что, по их мнению, является фактически национально-освободительной борьбой», – рассказал Песков.

Он также подчеркнул, что если западный мир приветствует приезд «вот этих вот наёмников разношёрстных из разных стран мира, то и с этой стороны тоже есть добровольцы, которые хотят принять в этом участие».

Кроме того, Песков отметил, что ему неизвестно, обсуждалась ли тема участия добровольцев в спецоперации на Украине на саммите с премьер-министром Израиля. Говоря о том, куда поступают заявки от добровольцев, он отметил, что у Минобороны есть сеть подразделений, которые находятся в прямом контакте с местным населением ряда стран.

«Надо понимать, что есть террористы, а есть те, кто в своё время принимал участие в борьбе с террористами. Здесь надо чётко всё дифференцировать», – резюмировал представитель Кремля.

Ранее «Эксперт» сообщал, что президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совбеза, поддержал предложение главы Минобороны Сергея Шойгу передать вооружение западного производства, оказавшееся в руках российских военных подразделениям Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, Шойгу выступил с инициативой передачи трофейного оружия вооруженным силам Донбасса «на фоне того, что идут абсолютно бесконтрольные поставки вооружения, разного вооружения на Украину» из других стран.

«У нас есть предложение: для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК, и противотанковые ракетные комплексы», — пояснил министр обороны.

По словам Путина, если потребуются соответствующие решения на президентском уровне, то он готов их принять.

«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик», — сказал глава государства.

