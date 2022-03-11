В Москве офсетные контракты смогут заключать во всех сферах городского хозяйства – заммэра Ефимов

Правительство Москвы в целях импортозамещения распространит практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает портал «Экономика Москвы».

Механизм офсетного контракта внедрен в 2016 году при активном сотрудничестве правительства Москвы и Министерства экономического развития РФ. По его условиям, поставляемый товар должен быть отечественного происхождения, а минимальный объем инвестиций – 1 миллиард рублей. Офсет заключается на срок до 10 лет. По закону о контрактной системе участниками конкурса на заключение госконтракта, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства, могут быть только российские юридические лица.

«Мэр Москвы Сергей Собянин объявил план первоочередных мер, направленных на поддержку столичного бизнеса в условиях санкций. Одна из мер предполагает распространение офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства: теперь столица будет подписывать их по максимально широкой номенклатуре продукции, необходимой для государственных нужд. Офсет предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика – создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории города. В рамках объявленных мер поддержки бизнеса земельные участки под строительство таких производств будут предоставляться по льготной ставке 1 рубль», – сказал заместитель мэра.

Для бизнеса офсетный контракт – это высокая надежность покупателя, так как Москва является одним из крупнейших госзаказчиков. Также инвестор получает гарантию долгосрочного сбыта выпускаемой продукции. После выполненных контрактных обязательств компания включается в региональный реестр единственных поставщиков. В свою очередь, для города офсет – это импортозамещение в социально значимых сферах, трансфер технологий, стимулирование инвестиций в реальный сектор, повышение промышленной безопасности за счет высокотехнологичного оборудования, создание рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы и снижение расходов на госзакупки.

«Москва первой из регионов России стала заключать офсетные контракты с инвесторами. Сегодня столица – лидер по их применению в стране: город подписал пять офсетов. Совокупный объем частных инвестиций по ним – 12,9 миллиарда рублей. Москва, в свою очередь, закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей. В рамках заключенных контрактов несколько инвесторов уже закончили строительство заводов и начали поставлять для нужд столицы лекарственные препараты, продукты питания для городских молочных кухонь», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

С 1 июля этого года Москва сможет подписывать офсетные контракты на услуги. Инвесторы будут не только оказывать услугу, но и создавать или реконструировать объекты, используемые для нее. Для столицы среди самых перспективных сфер – услуги связи, переработка и утилизация отходов, экзопротезирование. Еще одно актуальное направление в рамках офсета – услуги зарядки электротранспорта: исполнитель сможет инвестировать в импортозамещающее производство зарядных станций на территории города.

«На данный момент Москва совместно с Министерством финансов РФ готовит законопроект, который позволить вовлечь в практику заключения офсетных контрактов значительно больше поставщиков. Так, планируется снизить минимальный порог инвестиций по офсетному контракту до 100 миллионов рублей. Кроме того, у столицы может появиться возможность подписывать офсеты совместно с другими регионами – двумя или более субъектами РФ. В этом случае минимальный объем инвестиций составит 400 миллионов рублей», – рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.