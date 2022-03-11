В ООН предупредили об угрозе глобальной продовольственной безопасности

Конфликт между Россией и Украиной — стран, занимающих важное место в мировом производстве и поставках продовольствия, — грозит ухудшением глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй. Его обращение размещено на сайте организации.

По данным ФАО, Россия – крупнейший поставщик пшеницы на международные рынки, а Украина занимает пятое место среди основных экспортеров. Суммарная доля двух стран в глобальных поставках ячменя составляет 19%, пшеницы – 14%, кукурузы – 4%. Таким образом, на две страны приходится больше трети общемирового объема экспорта зерновых. Кроме того, Россия и Украина – мировые лидеры по поставкам рапсового масла, им принадлежит также 52% рынка подсолнечного масла. Кроме того, Россия занимает лидирующее положение на высококонцентрированном мировом рынке минеральных удобрений.

«Сбои в товаропроводящих цепочках и логистике поставок зерновых и масличных культур из Украины и России наряду с наложенными на РФ экспортными ограничениями заметным образом скажутся на уровне продовольственной безопасности. В первую очередь это ощутят на себе примерно 50 стран, получающих из России и Украины более 30% зерна. Многие из таких стран, расположенных на севере Африки, в Азии и на Ближнем Востоке, причислены к категориям наименее развитых либо стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия. Многие страны Европы и Центральной Азии до сих пор более чем на 50% обеспечивают собственные потребности в минеральных удобрениях за счет российских поставок», — говорится в заявлении гендиректора ФАО.

Мировые цены на продовольствие в феврале уже достигли рекордного максимума. За прошедший год пшеница и ячмень подорожали на 31%, рапсовое и подсолнечное масла — на 60%, цены на основное азотное удобрение — мочевину — выросли втрое.

Уже в июне зерновые будут готовы к уборке, однако сейчас нет никакой гарантии, что на Украине смогут собрать урожай озимых и поставить его на рынок. Массовые перемещения населения привели к сокращению трудовых ресурсов, и сельскому хозяйству не хватает рабочих рук. Доступ в украинские порты на Черном море перекрыт, поставка зерна по железной дороге будет невозможна. Турецкие проливы для судоходства открыты, но на и без того высокой стоимости морских перевозок сказывается удорожание страхования в черноморском регионе, и эти затраты будут покрыты за счет увеличения цены импортируемого продовольствия.

«Для более чем 35% мирового населения пшеница – основной продовольственный продукт, а продолжающийся конфликт может привести к значительному и резкому сокращению экспортных поставок пшеницы как из Украины, так и из России. Смогут ли другие экспортеры восполнить дефицит, пока неясно. В Канаде запасы пшеницы уменьшаются, экспорт из Соединенных Штатов, Аргентины и других стран, по-видимому, будет ограничен стремлением правительств обеспечить поставки на собственные рынки», — подчеркнул Цюй Дунъюй.

Он отметил, что Египет, Турция, Бангладеш и Иран импортируют до 60% зерна из России и Украины. От этих поставок сильно зависят также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан. Основным импортерам подсолнечного масла (странам Евросоюза, а также Индии, Китаю, Ирану и Турции), по его словам, «придется искать других поставщиков либо переориентироваться на другие растительные масла», что, в свою очередь, окажет влияние на рынки пальмового, соевого и рапсового масла.

Ранее «Эсперт» писал, что мировые цены на продовольствие в феврале выросли на 3,9%, достигнув исторического максимума. Более всего за месяц выросло значение Индекса цен на растительные масла — на 8,5%, главным образом вследствие повышения котировок пальмового, соевого и подсолнечного масел. Мировые цены на молочную продукцию по итогам февраля оказалось на 6,4% выше январских значений. Индекс цен на зерновые ФАО вырос на 3%. Мировые цены на пшеницу выросли на 2,1%, в основном из-за неопределенности с поставками из черноморских портов.

