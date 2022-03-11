В РФ создадут сервис по поиску отечественной промпродукции

Сервис на базе искусственного интеллекта для поиска российской промышленной продукции для замены отсутствующих иностранных аналогов заработает в России в текущем или в следующем году, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ. Его разработает университет Иннополис, с которым министерство подписало соглашение.

«Стороны договорились о создании программного обеспечения для анализа и семантического поиска продукции в каталоге государственной информационной системы промышленности с применением искусственного интеллекта. Сервис заработает в 2022-2023 годах», — сообщили в министерстве.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак отметил, что сейчас крайне важно быстро создать эффективные инструменты для оперативого поиска необходимой промышленной продукции российских производителей.

Университет Иннополис выиграл грант на создание исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта в 2021 году. До 2024 года вуз получит на эти цели 900 млн рублей и софинансирование на 400 млн рублей от индустриальных заказчиков.

Ранее «Эсперт» писал, что производителей и импортеров медицинских изделий обязали сообщать об уходе из России за шесть месяцев. Поясняется, что новая норма вводится «в целях недопущения возникновения дефектуры медицинских изделий или риска ее возникновения в связи с введением в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, а также в целях недопущения создания угрозы жизни и здоровью граждан».

