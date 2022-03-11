В России заблокировали Instagram

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к социальной сети Instagram на всей территории России.

Такое решение принято из-за разрешения компании Meta публиковать на платформе посты с призывами к насилию в отношении россиян. Как передаёт официальный сайт ведомства, на основании требования надзорного ведомства РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен.

Ранее «Эксперт» сообщал, что генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram на территории нашей страны.

В свою очередь, СКР возбудил уголовное дело по двум статьям из-за политики компании, которая разрешила призывы к насилию против российских ВС. В СКР квалифицировали такие действия Meta как публичные призывы к экстремизму и содействию терроризму.

Напомним, ранее в западных СМИ появилась информация, что корпорация Meta планирует разрешить пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и наших военных в контексте ситуации на Украине, а также к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По информации СМИ, временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.

Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун признал, что Meta действительно сняла запрет на призывы к насилию против наших военных, но не гражданских лиц.