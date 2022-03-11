VK поможет блогерам. Но не спасет их

Санкции, введенные против России из-за эскалации конфликта на Украине, ударили по российским блогерам. Наибольший урон был нанесен, пожалуй, видеомейкерам. Делать бизнес, выставляя в интернете напоказ себя, теперь будет сложнее.

3 марта стало известно, что Google решил временно отключить рекламу в России. Запрет распространялся и на видеохостинг YouTube. При этом в YouTube пояснили, что российские пользователи не будут видеть рекламы, а значит, их просмотры не будут монетизироваться. Отечественные авторы видео продолжали получать деньги за просмотры лишь из других стран.

Уже 10 марта YouTube приостановил все функции монетизации видеохостинга для российских пользователей. Кроме того, для них стали недоступны и подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч».

«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — отмечено в сообщении видеохостинга.

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Кроме того, другой популярный сервис TikTok, согласно сообщению от 6 марта, решил временно приостановить публикацию нового контента из России. В компании связали это ограничение с принятым в РФ «законом о фейках», который предусматривает уголовную ответственность за публикацию недостоверной информации о «действиях российских военнослужащих», а также призывы к санкциям.

«Вернется ли TikTok сейчас непонятно. Это зависит даже не от Роскомнадзора, а от китайских владельцев сервиса», — заявил «Эксперту» управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов.

Кстати, ответные меры со стороны РФ в отношении Запада также затронули блогеров. Еще 4 марта Роскомнадзор принял решение заблокировать на территории РФ социальную сеть Facebook из-за введенных ею ограничений доступа пользователей к некоторым российским СМИ. В работе соцсети Instagram, входящей вместе с Facebook и WhatsApp в компанию Meta Platforms Inc, также начали наблюдаться сбои.

Повлиявшим на ситуацию негативным фактором стала политика Facebook и Instagram по отношению к российским пользователям. Волну хейта в их адрес, начавшуюся в феврале, сети лишь поощряют. Например, сегодня ночью агентство Reuters опубликовало сообщение, в котором предало огласке информацию из служебной рассылки ФБ. В ней указывалось, что в проектах Meta для жителей ряда стран временно снимаются ограничения на призывы к насилию в отношении россиян.

Чуть позже, в твиттере корпорации появилось разъяснение, что речь идет не о мирных гражданах, а выражение такой позиции возможно в контексте спецоперации на Украине. Однако факт появления такой «служебной инструкции» говорит за себя сам. Попахивает геббельсовщиной.

Великое переселение юзеров

Все это значительно осложнило работу представителям российской блогосферы. На данный момент блогеры практически полностью лишены средств, приходящих за просмотр контента. Иностранные бренды, которые ранее постоянно заказывали рекламу у популярных российских пользователей соцсетей, сейчас ушли с рынка и, вероятно, готовы окончательно прервать сотрудничество со своими интернет-амбассадорами из РФ.

Безусловно, в невыгодном положении оказались и российские бренды, которые лишились сразу нескольких площадок для продвижения контента. Осталась возможность заказывать встроенную в ролики и посты рекламу, но из-за нестабильной работы того же Instagram подобные вложения могут быть неоправданными.

В связи с этим как со стороны российских «звезд» интернета, так и со стороны отечественный рекламодателей все чаще стали слышаться просьбы к аудитории переходить в крупнейшую российскую социальную сеть «ВКонтакте».

В самой социальной сети отметили ежедневный рост активности аудитории и количества пользователей. На неделе с 21 по 27 февраля средняя ежедневная аудитория платформы в России выросла на 200 000 пользователей. При этом за последнюю неделю просмотры ленты новостей в социальной сети увеличились на 5% — люди стали чаще смотреть контент и читать больше материалов. Кроме того, на 15% возросло среднесуточное число просмотров видео.

Уже 7 марта, очевидно на фоне проблем с монетизацией у YouTube и ограничений со стороны TikTok, «ВКонтакте» отметили массовый переход авторов видеоконтента с других платформ.

«VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в "Клипах ВКонтакте". Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами», — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе «ВКонтакте» потвердели, что соцсеть готова поддержать российскую блогосферу. «В целом, ситуация такая, что у нас уже всё есть — все форматы и все возможности для монетизации контента. И мы, кстати, видим на фоне этого и всплеск активности, и растущие переходы на нашу платформу», — пояснил «Эксперту» ситуацию представитель «ВКонтакте».

По его словам, на данный момент запускается крупнейшая программа поддержки авторов. Вплоть до 10 апреля блогеры и контентмейкеры будут получать 100% дохода от инструментов монетизации. Созданы все условия даже для того, чтобы начать ввести оплачиваемый блог с нуля.

«За этот период авторы смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации соцсети: Партнёрской программы, Маркет-платформы, Монетизации видео и VK Donut», — рассказали в компании.

Помимо «ВКонтакте», рост активности замечен и у входящей в его экосистему старейшей во всех смыслах отечественной социальной сети «Одноклассники», недавно запущенного проекта ЯRUS, а также у Yappy (отечественный аналог TikTok) и видеостриминга RuTube. Еще одной альтернативой западным соцсетям может быть «Яндекс.Дзен», который также развивает формат коротких видео.

Впереди «голодные игры»

«Главное, с чем столкнутся блогеры — это необходимость заново завоёвывать себе подписчиков. Мы, наконец, увидим честное число поклонников, без накруток — хотя бы первое время. Мало кто из звёзд жаловал VK своей любовью, например, у Бузовой там всего 1,5 млн поcледователей, у Моргенштерна аккаунт не ведётся, есть несколько аккаунтов-клонов, на посты Милохина совсем иная количественная реакция пользователей, нежели в его привычном месте обитания, да и качество публикаций весьма страдает пока», — рассказала «Эксперту» собственник и генеральный директор агентства пропаганды коммуникаций HD Артель Анастасия Дюмулен.

Между тем, импортозамещение в области блогинга имеет свои особенности. «Пользователи осваивают ЯRUS, пытаются познать его алгоритмы. Жителям Instagram придётся ломать свою психику в плане подготовки контента, для них лента в VK выглядит иначе, требует других подходов. Не сбрасываем со счетов активно развивающуюся платформу Яндекс.Дзен, предлагающую и качественную аудиторию и различные форматы подачи информации (текстовая, видео), возможности продвижения. Безусловно, за короткое время, новосёлы-блогеры освоятся в новых реалиях, но победит в любом случае аккаунт с качественным контентом. Впереди жёсткая борьба за внимание потребителя, “голодные игры”, я бы сказала. Уверена, что в конечном итоге выиграют новые формы подачи контента. В том числе VR и видео 360», — полагает Анастасия Дюмулен.

В целом, происходящие перемены весьма положительно скажутся на развитии самих социальных сетей. Разработчики же, понимая, что надо использовать выпавший шанс для удержания новой аудитории, будут стремиться совершенствовать свой продукт, уверена эксперт.

Однако несмотря на то, что российские соцсети и платформы технически способны стать достойной альтернативой западным площадкам для обычных пользователей, блогеры пока не смогут достигнуть прежних объёмов монетизации, считает Денис Терехов.

«Российская платформа RuTube, например, предлагает монетизироваться от определенного количества подписчиков. Кроме того, даже за 10 млн просмотров на ней в сравнении с YouTube доход будет раза в четыре меньше. Что касается «ВКонтакте», то там все равно необходимо собрать аудиторию. Подписчики не переходят моментально за блогером — на зарубежных платформах они собирали зрителей десятилетиями. Через сколько они соберут такую же аудиторию на российских платформах — сложно предположить», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, можно констатировать, что санкционный ураган унес за горизонт, помимо прочего, еще одну мечту некоторого количества россиян — «работать блогером», получая существенный доход от демонстрации подписчикам собственной «красивой жизни» (или просто имитируя красивую жизнь).

Впрочем, это не самая тяжелая потеря. Во-первых, теперь на рынке останутся лишь сильнейшие — те, кто не просто забавно кривляется перед камерой, а создает действительно интересный контент. А, во-вторых, теперь некоторой части общества волей или неволей придется перестать жить своими и чужими сетевыми иллюзиями. Возможно, кто-то из этих людей даже попытается заняться чем-нибудь полезным в реальном мире.