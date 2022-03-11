Воздушное пространство на юге России останется закрытым до 20 марта

Российские авиационные власти продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе. Уточняется, что небо над южными регионами РФ планируется открыть 20 марта, в 3:45 мск.

Ранее сообщалось, что временное ограничение работы аэропортов юга России, введенное после начала спецоперации на Украине, продлили до 14 марта.

Утром 24 февраля, в день начала военной спецоперации России на Украине, Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России до 2 марта. Зона для полетов на юге России была признана небезопасной для гражданских воздушных лайнеров. Позже это решение продлили до 8 марта. Уточнялось, что временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, а также Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в штатном режиме. Для перевозки пассажиров авиакомпаниям рекомендовали организовать рейсы по альтернативным маршрутам, используя воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.