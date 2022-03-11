Возможность пройти экспресс-проверку здоровья с ВСК появилась у жителей 400 городов России

Жители 400 городов России смогут в краткие сроки проверить здоровье, оформив заявку на страховой полис в магазинах бытовой техники и электроники. Россиянам будет доступно более 25 вариантов прохождения чекапа для взрослых и детей, включающих различные наборы анализов, исследований и консультаций специалистов. Об этом сообщила пресс-служба страхового дома ВСК, который запустил программу совместно с группой «М.Видео-Эльдорадо».

Программы проверки здоровья и диагностики заболеваний на ранней стадии впервые можно будет оформить в более чем 1100 магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» в 400 городах страны, а также онлайн на сайтах группы. Оформив покупку, клиент получает цифровой код на получение медицинского полиса. Услуги будут оказаны в широкой сети клиник. В отличии от базовых программ обязательного и добровольного медицинского страхования (ОМС и ДМС) медицинский чекап не требует наличия жалоб и направлений от специалистов, он проводится в короткие сроки от 1 дня.

«В 2020-2021 годах продажи продуктов медицинского направления значительно выросли (по некоторым продуктам вдвое). В качестве примера можно привести продукты телемедицины. Спрос на нее в 2021 вырос на 60% год к году. Многие клиенты во время пандемии активно начали пользоваться этим сервисом и оценили удобство его использования - возможность оперативно получить профессиональный совет по своему здоровью, второе медицинское мнение по уже поставленным диагнозам, расшифровать результаты анализов и исследований», - отметил заместитель генерального директора по медицине Страхового Дома ВСК. Олег Витько.

Прохождение чекапа покажет текущую картину состояния здоровья, поможет на ранних стадиях выявить отклонения и предотвратить развитие осложнений, даст расширенную информацию о выявленных проблемах и рекомендации по дальнейшему лечению. Стоимость комплексного продукта «Чекап» в среднем ниже на 15-20%, чем прохождение данного обследования в клиниках и приобретение анализов по отдельности, отметили в пресс-службе.

«Последние несколько лет научили нас тому, как важно знать, в каком состоянии наше здоровье и наших близких, есть ли пока неощутимые отклонения или предпосылки к развитию болезни. Тем более, когда растущая часть населения все еще сталкивается коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Начав развивать категорию медицинских услуг, мы увидели стабильный спрос потребителей, которым не хватает специализированной помощи, доступной в программах ОМС и ДМС, по всей стране. Этот тренд поддерживает рост популярности на цифровые сервисы, которые позволяют быстро получить все необходимые услуги, будь то развлечения, образование или медицинская помощь, - заявила руководитель по кредитным и страховым продуктам «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская.