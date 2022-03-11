Зеленский разочарован решениями ЕС по Украине

Президент «незалежной» Владимир Зеленский заявил, что разочарован решениями собравшихся по вопросу Украины глав стран, входящих в ЕС. По его мнению, озвученные решения недостаточны, передаёт РИА Новости.

«Вчера прошла очень важная встреча лидеров стран ЕС. Долгая, предметная, мы знаем, что говорили на этой встрече все лидеры. Кто говорил конкретно, кто нас поддерживал, а кто молчал, а кто старался, чтобы формулировки были все-таки недостаточными для Украины, Европы и нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто. Нужно сильнее, это не то, чего мы ждём», – подчеркнул президент Украины.

При этом он отметил, что нужно, чтобы решение политиков совпадало с настроением их народов, европейских народов.

«Мы знаем это настроение, они знают это настроение, каждый политик хорошо знает. В разных странах цифры, они не одинаковые. Но опросы есть, поддержка большая есть, не менее 60% за. Это преобладающее большинство, чтобы Украина была частью Европы», – резюмировал Зеленский, добавив, что решение вчерашней встречи лидеров объединения теперь выходит на уровень еврокомиссий для реализации, для конкретных процедур.

Ранее «Эксперт» сообщал, что внеочередной саммит ЕС, проходящий сейчас в Версале, развеял мечту украинского руководства об экстренном вступлении страны в Евросоюз.

В заявлении саммита, принятом после пяти часов обсуждений и споров, говорится, что Европа «признает европейский выбор Украины и ее стремление войти в Европу» и что просьба Киева о вступлении в ЕС будет незамедлительно передана в Еврокомиссию, которая вынесет решение о начале длительной процедуры признания Украины кандидатом на вступление в объединенную Европу и о начале переговоров по вступлению.