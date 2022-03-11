Золото пошло в народ

Отечественные кредитные организации фиксируют спрос интереса к этому активу и в ближайшее время собираются расширить линейку предлагаемых золотых продуктов. Как показал опрос РИА Новости, значительная часть россиян приняла решение переждать проблемы на финансовом рынке, покупая «желтый» металл. Они пользуются изменениями правил покупки золота, которые государство внесло в законодательство.

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Так, власти пошли на отмену налога на добавленную стоимость на приобретение физическими лицами слитков из драгоценных металлов у банков. Операции по выкупу банками у физлиц драгметаллов в слитках также не облагаются НДС. Участники рынка, в частности, указывают, что альтернативой золотым слиткам могут быть инвестиционные монеты, однако при действующих условиях оформления и покупки приобретение слитков для частных лиц более выгодный инвестиционный инструмент.

«В Сбере фиксируют повышенный спрос на золото и палладий. За последние недели объёмы покупки этих драгоценных металлов выросли в четыре раза. Интерес к таким инвестициям стимулирует рост цен на драгоценные металлы на фоне неопределенности на валютном, фондовом и товарно-сырьевых рынках», — сообщили в банке.

Схожую ситуацию описывают в ВТБ. Так, за последнюю неделю февраля и в первую неделю марта клиенты ВТБ открыли в 5,5 раза больше обезличенных металлических счетов, чем за предшествующие две недели. Пик спроса пришелся на 3 марта. Всего с начала года этим сберегательным инструментом воспользовалось 17 тысяч новых клиентов, а общий размер портфеля превысил 75 млрд рублей.

На прошедшей неделе цены на золото достигали 2076 долларов за унцию, что стало максимальным уровнем с июля 2020 года, отметила в беседе с корреспондентом «Эксперта» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие инвестиции» Оксана Лукичева. Однако текущий рост не перебил исторический максимум июля 2020 года. Волатильность на рынке оставалась крайне высокой, резкий рост под влиянием геополитики сопровождался столь же резкими откатами вниз.

Давление на рынок золота оказывают ожидания повышения ставки ФРС США на предстоящем на следующей неделе заседании. Однако долгосрочный растущий тренд на рынке золота продолжается. В связи с высокой инфляцией и возникшей ситуацией вражды между Россией и западными странами мировая экономика рискует погрузиться в рецессию, сопровождаемую стагфляцией. В этом случае золото всегда показывает повышенную доходность по сравнению с прочими активами. Если ориентироваться на развитие подобного сценария, то, как считает аналитик, биржевые цены на золото могут вырасти до уровня 2350-2400 долларов за унцию уже в обозримом будущем.

Что касается физического металла, который покупают россияне, то, говорит Оксана Лукичева, наличное золото всегда продается с премией к биржевой цене, а в настоящий момент цены на золото на спотовом рынке находятся уже ближе к уровню 2,5 тысячи долларов за унцию. Премия здесь имеет тенденцию расти под влиянием повышенного спроса и создающегося дефицита. Отмена НДС на продажу слитков, резкое падение курса рубля и ограничения на продажу наличной валюты естественным образом приводят к увеличению покупок металла для сбережения капитала. Отмечу, что в текущий момент — это лучший актив для вложения средств.

Отмена НДС может привести к увеличению розничных продаж золота примерно в два раза в 2022 года — до 10-15 тонн, считает Оксана Лукичева. Стоимость золота в рублевом эквиваленте растет и, скорее всего, продолжит расти, реагируя на динамику курса. Рост мировых цен на золото также поддержит стоимость золота в рублях. Учетная цена ЦБ РФ — в 2020 году 4151 руб./гр. (+43% г/г), в 2021 году — 4255 руб./гр. (+2,5% г/г), с начала 2022 года — 4948 руб./гр. (+16,3% к 2021 г.), на 11.03.2022 г — 7 731,2 руб./гр.

Стоимость золотых слитков, которые могут купить или продать жители России формируется из учётных цен на драгоценные металлы ЦБ РФ, подтвердил «Эксперту» Ведущий аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов. Сюда ещё добавляется собственная маржа финансовых организаций исходя из текущего баланса спроса и предложения на рынке, в результате чего стоимость грамма золота в каждом отдельном банке отличается.

«На наш взгляд, в текущих условиях покупку золотых слитков следует рассматривать, как инструмент сохранения накоплений, а не заработка. На данный момент спрэд между ценой покупки и продажи в крупнейших российских банках составляет от 11% до почти 20%. Мы ожидаем, что в течение первого полугодия стоимость унции золота может вырасти выше отметки 2 200 долларов за унцию Из-за того, что учётная стоимость ЦБ РФ формируется исходя из мировых цен на драгметаллы в переводе на национальную валюту, можно ожидать, что цены на слитки в России продолжат расти», — отметил эксперт.

Золото — это актив, который пользуется повышенным спросом на мировом рынке в кризисные периоды, заявил «Эксперту» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Если посмотреть график движения цены в 2000, 2008, 2020 годах, то можно увидеть серьезный рост драгметаллов — к примеру, со старта пандемии оно выросло на треть за четыре месяца, а в ипотечный кризис — примерно на 50%. И текущий рост — а цены уже в районе 2000 долларов за тройскую унцию — будет продолжаться из-за стагфляции в США и неблагоприятной обстановки в мире — как экономической, так и геополитической. Теоретически, считает аналитик, можно ждать роста до 2500 долларов в перспективе этого года.

Но спрос в России связан не с этим, а с другими факторами, пояснил Николай Вавилов. Во-первых, ограничительные меры Центробанка сделали невозможной покупку валюты, а в рублях хранить все сбережения население исторически не слишком расположено. Соответственно, люди ищут какую-то альтернативу, и учитывая отсутствие знаний по рынку криптовалют, как бы яростно не утверждали обратное некоторые депутаты Госдумы, они переходят в золото. Во-вторых, власти наконец отменили НДС для физлиц. Эпопея с этим законопроектом длилась несколько лет, и решение затянулось до момента жесткого кризиса в РФ. Как результат, интерес к такому виду защиты сбережений увеличился в разы.

К тому же, нужно понимать, что драгметаллы всегда будут пользоваться спросом независимо от ситуации на рынке — в крайнем случае, из слитков можно сделать ювелирные изделия, чем до конца текущего года и будут пользоваться некоторые предприятия. Поэтому выбирая между рублем и драгметаллами — не только золотом, но и серебром, и платиной — население будет предпочитать драгметаллы и, как минимум, диверсифицировать сбережения, заключил Николай Вавилов.