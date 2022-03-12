Абитуриенты из Донбасса смогут поступить в вузы РФ, пройдя собеседование

Приезжающие в Россию из Донецкой и Луганской народных республик абитуриенты смогут поступить в российские вузы по квотам для иностранных студентов, пройдя собеседование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«В предстоящем учебном году молодые люди, приезжающие в Россию из ДНР и ЛНР, смогут поступить в вузы по квотам на образование для иностранных студентов, пройдя собеседование (сдача экзаменов не требуется)», — сообщили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что в ДНР действуют 16 вузов, в ЛНР — семь. Все российские вузы уже выразили готовность в случае необходимости принять студентов из Донбасса, однако большого потока обращений с вопросами о переводе пока не наблюдается.

Ранее Минобрнауки объявило, что все граждане РФ, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать на родину и продолжить обучение в топовых вузах страны. В пресс-службе сообщили, что с вопросами о переводе в отечественные университеты обратились уже порядка 160 студентов из Чехии, Германии, Польши, Австрии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Великобритании, США, Канады, Испании, Латвии, Словакии и Италии.

Ранее «Эсперт» писал, что сталкивающиеся с ущемлением своих прав и отчисленные из зарубежных вузов российские студенты продолжат обучение в ведущих университетах РФ бесплатно. Среди таких вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский госуниверситет, ВШЭ, Московский инженерно-физический институт, Московский физико-технический институт, МГТУ им. Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации с Украиной.

