Адвокат рассказал, в каких случаях могут проверять личную переписку

Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантируется Конституцией РФ. Нарушения порядка доступа и ознакомления со сведениями, содержащимися в переписке, либо со сведениями о переписке, образуют состав преступления, предусмотренного ст. 138 УК РФ, однако в исключительных случаях это право может быть нарушено, рассказал агентству «Прайм» заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

«Действующее законодательство содержит только одно основание для ограничения конституционного права на тайну переписки — наличие судебного решения (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, ч. 1 ст. 13 УПК РФ)», — сообщил адвокат.

Однако ознакомление и фиксация личной переписки могут иметь место до возбуждения уголовного дела при проведении уполномоченными органами оперативно-розыскных мероприятий. В этом случае, по словам юриста, помимо предварительного мотивированного постановления суда, необходимо наличие информации: о (1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно; (2) о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно; (3) о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ.

Несмотря на случаи, не терпящие отлагательств, одобрение суда все же необходимо получить в течение 48 часов с момента проведения мероприятий.

«При отсутствии приведенных оснований ознакомление, фиксация, передача информации из личной переписки лицами (в том числе должностными), не являющимися стороной переписки, носит неправомерный характер», — предупредил Данилов.

Ранее «Эсперт» писал, что с 1 июля 2017 года в РФ вступил в силу закон, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу. Руководство Telegram сочло это требование технически неисполнимым, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей, а серверы мессенджера их не получают. С апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать используемые Telegram IP-адреса, однако в июне 2020 года снял требование о блокировке, подчеркнув, что позитивно оценивает высказанную Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

