Как выбрать поставщика бетона

В связи с этими особенностями бетона крайне важно выбрать надежного поставщика, такого как https://www.arsobeton.by/.

От услуг посредников лучше всего отказаться, поскольку большинство из них пытаются хоть в чем-то обмануть покупателей. Однако и заводская поставка не гарантирует высокого качества бетона, ведь существует немало производителей, выпускающих низкокачественную продукцию. Чтобы найти надежного завода-поставщика, нужно выяснить, состоит ли он в саморегулируемой организации (СРО). После отмены лицензирования в строительной отрасли и перехода к регулированию через СРО в них должны состоять все участники рынка.

При нанесении ущерба заказчику вследствие действий подрядчика закон обязывает СРО нести материальную ответственность за своих членов. Для выполнения данной нормы СРО формируют компенсационные фонды за счет взносов своих членов и страхуют их ответственность при проведении работ.

Для получения компенсации в максимальном размере в случае причинения ущерба надо придерживаться следующих правил:

при выборе подрядчика убедиться в том, что он входит в одну из СРО;

фиксировать все выполняемые подрядчиком работы в договоре;

добиваться того, чтобы в договоре был указан гарантийный срок на осуществление работ;

вносить в договор полную стоимость строительных работ, то есть не просто оплату труда персонала, но и стоимость всех используемых строительных материалов.

Принятие всех вышеуказанных мер гарантирует, что в случае причинения ущерба затраты на его компенсацию несет фирма, оказавшая подрядчику услуги по страхованию ответственности за причинение заказчику ущерба. Если страховой полис подрядчика не может покрыть нужную сумму, то оплата убытков производится за счет средств компенсационного фонда СРО.

Важно учитывать, что в случае причинения ущерба сменить подрядчика нельзя – все затраты по восстановлению состояния возводимого объекта страховщик компенсирует подрядчику, который причинил ущерб. Хотя страхование рисков позволяет компенсировать непредвиденные затраты на строительство, это не отменяет необходимости выбора надежного поставщика бетона, ведь в случае ошибки драгоценное время будет потеряно безвозвратно.