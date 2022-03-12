Картины из коллекции Морозовых назвали заложниками во Франции

Выставленные в здании фонда Louis Vuitton в Париже картины из коллекции российских меценатов Михаила и Ивана Морозовых останутся во Франции на время российско-украинского конфликта. Сейчас им нельзя обеспечить оптимальные условия транспортировки, кроме того, они могут служить негласной гарантией безопасности французов, проживающих в России, пишет французский журнал Marianne. Ранее ТАСС сообщал, что обеспечение неприкосновенности экспонатов из коллекции Морозовых до 15 мая 2022 года гарантировано отдельным указом министра культуры Франции.

«Франция обязана вернуть эти картины, которые останутся неприкосновенными на все время их нахождения в нашей стране. По закону, Франция обязана их вернуть. Причем в срок и в идеальном состоянии», — заявил изданию юрист, специализирующийся на вопросах рынка искусства, Оливье Фурноль.

При этом, по информации источника журнала, в правительственных кругах эти произведения искусства рассматривают сейчас как гарантию для репатриации французских граждан в случае опасности с территории России. Но пока в использовании этой гарантии нет необходимости, отмечают там.

«Остается открытым вопрос о картинах, выставленных в рамках морозовской коллекции, которые принадлежат олигархам, чьи активы были недавно заморожены западными державами. Так, автопортрет Петра Кончаловского, принадлежащий миллиардеру Петру Олеговичу Авену, активы которого заморожены, может быть изъят. Но никаких процедур в этом отношении инициировано не было», — добавил Фурноль.

5 марта стало известно, что Министерство культуры Франции продлило указ об обеспечении неприкосновенности экспонатов из коллекции Морозовых, находящихся в фонде Louis Vuitton в Париже, до 15 мая 2022 года. Как сообщила ТАСС директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак, «неприкосновенность коллекции гарантирована на правительственном уровне указом об освобождении экспонатов от ареста».