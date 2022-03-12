Минобороны подвело итоги шестнадцати дней спецоперации

С начала спецоперации Вооруженные силы РФ вывели из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Утром 12 марта выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах.

«Всего за время операции выведен из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 123 беспилотных летательных аппарата, 1 127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», — сообщил Конашенков.

По его словам, утром 12 марта ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе три ЗРК «Бук М-1», восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники. За сутки авиация и ПВО ВКС РФ сбили в воздухе пять беспилотников, из них два «Байрактара ТБ-2» и одну тактическую ракету «Точка-У».

По данным Минобороны, войска ДНР продвинулись на 9 км и взяли под контроль населенные пункты Валерьяновка и Зеленый Гай, блокировали Новоандреевку с юга и востока. Группировка войск ЛНР продвинулась на 6 км и установила контроль над населенными пунктами Суровцевка, Щедрищево, Житловка, блокировала Рубежное. ВС РФ, «продолжая наступление на широком фронте», вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка. Продвижение за сутки составило 21 км, уточнил Конашенков.

Ранее «Эсперт» писал, что в Харькове украинские националисты взорвали один из корпусов Физико-технического института. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, таким образом боевики пытались избавить от свидетельств проводившихся там исследований. Ранее сообщалось, что Физико-техническому институту отводилась ключевая роль в создании Украиной ядерного взрывного устройства.

