Оркестры Великобритании отказались бойкотировать русскую классику

Ассоциация британских оркестров (АБО) выпустила заявление, что ее члены, среди которых Английская национальная опера и Королевский театр «Ковент-Гарден», отвергнут любой «всеобщий бойкот» произведений русских композиторов, так как они теперь принадлежат миру, пишет The Daily Telegraph.

«Мы придерживаемся взвешенного и продуманного подхода. Мы не собираемся просто отменять все русское. Эти произведения теперь принадлежат миру, а не только России. Будь то Чайковский или Рахманинов, они часть нашей культуры и нашего канона», — пояснил исполнительный директор АБО Марк Пембертон.

Это заявление прозвучало на фоне того, как Совет по делам искусств Англии призвал культурные организации разорвать связи с «российскими или белорусскими организациями, спонсируемыми государством и/или финансируемыми государством». Учреждениям культуры, имеющим связи с РФ, было также предписано обратиться за юридической консультацией, прежде чем принимать меры по расторжению контрактов.

Ранее «Эсперт» писал, что выставленные в здании фонда Louis Vuitton в Париже картины из коллекции российских меценатов Михаила и Ивана Морозовых останутся во Франции на время российско-украинского конфликта, потому что сейчас им нельзя создать оптимальные условия для транспортировки. Обеспечение неприкосновенности экспонатов из коллекции Морозовых до 15 мая 2022 года гарантировано отдельным указом министра культуры Франции.

