Потанин выступил против «экспроприации» иностранных активов

Глава «Норникеля» Владимир Потанин, считает, что «конфискация и экспроприация» в России нежелательна, так как она больше «отдает рэкетом или рейдерством». В случае конструктивного диалога со спешно покидающими российский рынок иностранными компаниями им можно простить «эмоциональные демарши» и «капризы», пойти на встречу и попытаться удержать. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Я не то чтобы даже сильно возражал против национализации, я категорически против конфискации и экспроприации, то есть безвозмездного отъема собственности. Несмотря на не очень лояльное поведение [иностранных] инвесторов, тем не менее конфискация и экспроприация — она, конечно, особенно в нашей стране, ассоциируется с 1917 годом и она для нас нежелательна», — заявил Потанин.

По его мнению, нужно обеспечить жизнедеятельность этих компаний и отраслей, в которых они работают, потому что часть задействована в цепочках поставок, в технологических цепочках, часть насыщает товарный рынок и нельзя допустить ни перерыва, ни дефицита. Кто-то должен подхватить управление этими предприятиями, считает Потанин, потому что бизнес бесхозным быть не может.

«Я не сторонник шапкозакидательских настроений, что да бог с ними, с этими инвесторами, пусть уходят, придут другие. Мы не заместимся за день. И мы знаем, что даже с нашими турецкими, китайскими и другими друзьями у нас не сразу так вот все гладко происходит. Любых инвесторов надо уметь удерживать, потому что вложенные в нашу страну деньги работают на нашу страну», — подчеркнул он.

Предприятия ушедших из России корпораций, по его мнению, могут быть поглощены профильными инвесторами, могут быть выкуплены и российскими инвесторами, и зарубежными из дружественных стран. Но сделки должны совершаться по справедливой цене и цивилизованным, легитимным образом, так как это важно для дальнейшего функционирования этих предприятий. В противном случае, по словам Потанина, это будет больше «отдавать рэкетом или рейдерством».

«Если инвесторы занимают конструктивную позицию, направленную на сохранение бизнеса, то мы должны им идти всячески навстречу. И, условно говоря, закрыть глаза на этот их эмоциональный демарш. Но если они хотят уйти, то опять же в диалоге с ними можно произвести процедуру цивилизованной покупки этих активов по справедливой цене по согласованным с ними условиям, чтобы они потом не вредили новым акционерам, которые купят эти предприятия. Но если предприятие подводится к умышленному банкротству, то это наступает уже совсем другая система отношений. Поэтому демарши демаршами — это, как говорится, капризы, а закон надо соблюдать», — добавил Потанин.

Ранее «Эсперт» писал, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который не позволит крупным иностранным компаниям в спешном порядке уйти с российского рынка. Если закон примут, госкорпорация ВЭБ.РФ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) смогут оперативно перехватить управление в таких компаниях. Предприятия будут переоформлять в новые организации и продавать на открытых торгах. Новый собственник должен сохранить не менее 2/3 рабочих мест и обеспечить продолжение деятельности, которую ведет организация в России, на протяжении как минимум года. В этот период за выполнением обязательств будет следить внешняя администрация, которая сможет расторгнуть договор в случае нарушения указанных условий и объявить новые торги.

