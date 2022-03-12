Психологи назвали залог долголетия

Психологи из Калифорнийского университета в Беркли после 30-летнего исследования 154 супружеских пар пришли к выводу, что люди, у которых есть партнер по жизни, живут дольше и здоровее. Их работа опубликована в журнале Personality and Social Psychology.

Специалисты проанализировали данные супружеских пар среднего и старшего возраста. Каждые пять лет они приходили в лабораторию, где в присутствии ученых обсуждали последние события в своих отношениях, что им нравится или вызывает разногласия.

Специалисты оценивали 15-минутные разговоры пар, определяя индивидуальные и общие положительные и отрицательные эмоции, учитывая выражения лиц, тон голоса и язык тела. Были проанализированы и видеозаписи разговоров на наличие признаков невербальной синхронности — жестов, которые выступают маркерами испытываемой любви и привязанности, например, улыбок, кивков и наклонов в сторону собеседника.

«Чтобы оценить связи со здоровьем и долголетием, мы использовали диадическое моделирование латентной кривой роста и моделирование пропорциональных рисков Кокса, и обнаружили, что больший латентный позитивный резонанс предсказывает менее резкое ухудшение здоровья и увеличение продолжительности жизни», — говорится в их докладе.

Это означает, что высокий уровень общих положительных переживаний и ментальной связи в паре делает проявление проблем со здоровьем более плавным и увеличивает продолжительность жизни. Ученым также удалось зафиксировать, что во время совместного переживания положительных эмоций сердечные сокращения супругов синхронизируются.

Ранее «Эсперт» писал, что столетняя британка поделилась секретом долгой жизни. Айна Бикертон призналась, что в молодости была большой любительницей вечеринок с танцами и выпивкой. Секретом же своего долголетия они считает то, что всегда легко относилась к жизни. Она призналась, что ее девизом была фраза: «Если ты плачешь, ты плачешь в одиночестве, если ты смеешься, мир смеется вместе с тобой. Смеяться намного приятнее».

