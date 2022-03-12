Путин провел переговоры с Шольцем и Макроном

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждалась, в частности, гуманитарная ситуация в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса, а также реализация российских требований, связанных с Украиной, передает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал о реальном положении дел. В частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов и тому подобного. Одновременно националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации», — говорится в сообщении Кремля.

Подчеркивается, что Путин настоятельно призвал Макрона и Шольца повлиять на власти Украины, чтобы прекратить такие действия. Кроме того, российский лидер рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей.

«В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований. Условлено о продолжении контактов по украинской проблематике», — добавили в Кремле.

Как передает ТАСС, со ссылкой на сообщение правительства ФРГ, телефонный разговор длился 75 минут. До этой беседы Шольц и Макрон провели переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Ранее «Эсперт» писал, что Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о позитивных сдвигах, которые наблюдаются в переговорах между Москвой и Киевом.

