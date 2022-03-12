Рогозин припугнул Запад картой «приземления» МКС

Антироссийские санкции могут привести к падению Международной космической станции (МКС), считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Для иллюстрации своего заявления, он опубликовал в Telegram-канале карту возможного «приводнения» или «приземления» 500-тонной МКС и потребовал снять незаконные ограничения с предприятий Роскосмоса.

«Эту карту составили американские астрономы, споря со мной. Но по ней как раз видно, что наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят "псы войны", стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса, над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества. Безумцы», — написал Рогозин.

Он также сообщил, что Роскосмос направил письменные обращения партнерам по МКС: руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Канадского космического агентства (CSA) и Европейского космического агентства (ESA), требуя снять с предприятий «незаконные санкции».

Рогозин напомнил, что российский сегмент МКС обеспечивает выполнение коррекций орбиты станции (в среднем 11 раз в год), в том числе для уклонения от «космического мусора», российские двигатели поддерживают ориентацию МКС в пространстве, а доставка топлива для дозаправки баков станции осуществляется только кораблями «Прогресс». Кроме того, 30 марта планируется приземление астронавта NASA Марка Ванде Хая на корабле «Союз МС-19» вместе с космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым.

Ранее «Эсперт» писал, что Дмитрий Рогозин ввел свои санкции против западных партнеров. Россия отозвала своих специалистов с космодрома Куру во Французской Гвиане. Россия разрывает контракт на поставку в США двигателей РД-181, предназначенных для первой ступени ракеты Antares, и не будет обслуживать поставленные ранее в США двигатели РД-180, используемые в первой ступени ракет Atlas. Эти меры, как считает Рогозин, сделают бессмысленной программу «Вулкан» (создание для реализации лунной программы американской тяжелой ракеты, которую оценивают примерно в 15 млрд долларов только на первом этапе). В дополнение к этому будет прекращено техническое обслуживание 24 ранее поставленных двигателей РД-180, «что может привести к авариям, если США все же решат их использовать».

