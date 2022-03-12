Ученые нашли способ переработки радиоактивных отходов в керамику

Ученые из Дальневосточного федерального университета и белорусского Института общей и неорганической химии Национальной академии наук разработали новые технологии, повышающие эффективность переработки и утилизации опасных радионуклидов. В частности, они предложили перерабатывать отходы в керамические изделия, которые впоследствии можно использовать в производстве рентгеновских аппаратов и другого диагностического оборудования. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Nuclear Engineering and Technology, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Разработки позволят эффективней очищать загрязненные воды и перерабатывать опасные твердые ядерные материалы. Это снизит риски от негативных последствий при обращении с опасными отходами или возможных внештатных аварийных ситуаций на объектах атомной промышленности. Также технологии способны обеспечить создание качественной радиоизотопной продукции», — говорится в публикации.

Ученые изготовили серию композитных сорбентов, способных впитывать содержащиеся в воде радионуклиды. Затем с помощью специального способа разогрева сорбентов достигается образование твердого материала — керамики. В таком виде можно обеспечить безопасное захоронение радиоактивных отходов или использовать их в качестве источников ионизирующего излучения в космической отрасли и в медицине: рентгеновских аппаратах, диагностических установок на базе использования радиоизотопов, оборудовании для лучевой терапии, а также в качестве источников электрического тока — «ядерных батареек».

Очистка воды с помощью улавливающих радионуклиды сорбентов доказала свою эффективность и безопасность. Сорбенты, управляемые магнитами, извлекают опасный радиоактивный компонент в одну стадию без возникновения риска неполной очистки, пояснил младший научный сотрудник, аспирант ДВФУ Артур Драньков.

Ранее «Эсперт» писал, что правительство Японии разрешило сбрасывать в океан обезвреженную от радиации воду, накапливаемую более десяти лет на пристанционной площадке аварийной АЭС «Фукусима-1». Японские официальные лица утверждают, что еще до сброса из резервуаров в океан вода будет разбавлена до пропорций, делающих концентрацию трития безопасной. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии заверило, что расчетное содержание трития до сброса будет в 40 раз ниже уровня международной нормы, разрешенного для технической воды.

