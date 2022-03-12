В «Мегафоне» и «Ростелекоме» прокомментировали отключение от LINX

Отключение «Мегафона» и «Ростелекома» от лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) не окажет влияния на качество цифровых услуг и сервисов в России. Об этом ТАСС сообщили в компаниях.

«За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился, поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов», — заявил представитель «Мегафона».

В «Ростелекоме» тоже отметили, что трафик на LINX был невелик, и его потеря будет не критична. В компании заверили, что на работе с российскими интернет-ресурсами это вообще никак не отразится, так как имеются резервы и альтернативные маршруты обмена трафиком с зарубежными площадками.

Ранее «Эсперт» писал, что Google решил временно отключить рекламу в России. Запрет распространялся и на видеохостинг YouTube. Кроме того, другой популярный сервис TikTok, согласно сообщению от 6 марта, решил временно приостановить публикацию нового контента из России. В связи с этим как со стороны российских «звезд» интернета, так и со стороны отечественных рекламодателей все чаще стали звучать просьбы к аудитории переходить в крупнейшую российскую социальную сеть «ВКонтакте».

