Бермуды приостановили сертификаты годности самолетов авиакомпаний РФ

Управление гражданской авиации принадлежащих Великобритании Бермудских островов (BCAA) сообщило о приостановке действия сертификатов летной годности воздушных судов российских авиакомпаний, эксплуатируемых в соответствии с соглашением между двумя странами. Регулятор пояснил, что международные санкции в отношении авиасектора оказали серьезное влияние на способность осуществлять контроль за обеспечением безопасности самолетов авиакомпаний РФ, находящихся в реестре воздушных судов Бермуд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте ВСАА.

«Система обеспечения летной годности была ограничена до такой степени, что BCAA не может с уверенностью утвердить эти воздушные суда в качестве пригодных к полетам. Начиная с 02:59 мск 13 марта 2022 года BCAA временно приостанавливает действие всех сертификатов летной годности воздушных судов, эксплуатируемых в соответствии с соглашением <...> между Бермудскими островами и Российской Федерацией», — говорится в заявлении ВСАА.

По данным ТАСС, в российских авиакомпаниях эксплуатируется более 800 воздушных судов иностранного производства, зарегистрированных в иностранных офшорных юрисдикциях. Из них 95% воздушных судов имеют национальную принадлежность Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Бермуды) и Ирландии.

Ранее «Эсперт» писал, что Госдума приняла законопроект о поддержке транспортной отрасли в условиях введенных против России другими странами санкций. В частности, новый закон даст возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности. Таким образом отечественные перевозчики смогут сохранить парк иностранных воздушных судов и задействовать их на внутренних линиях. Сертификацию гражданских самолетов планируется осуществлять с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым установит Минтранс.

