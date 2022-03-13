Британия закупила товары из РФ на рекордную сумму перед введением санкций

Великобритания успела закупить российские товары до введения санкций, потратив сумму около 2,6 млрд фунтов стерлингов (около 450 млрд рублей). Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные Управления национальной статистики.

«Январский импорт включал топливо на 911,5 млн фунтов стерлингов: уголь, кокс и брикеты на 32 млн фунтов стерлингов, нефть на 590,4 млн фунтов стерлингов и газ на 289,1 млн фунтов стерлингов», — говорится в публикации.

На 3 млн фунтов стерлингов (520 млн рублей) были закуплены корма для животных, на 25 млн фунтов стерлингов (4,3 млрд рублей) — химикаты, на 33,1 млн фунтов стерлингов (5,7 млрд рублей) — сталь и другие металлы.

«Импорт Великобритании из России достиг рекордного уровня в январе 2022 года, удвоившись с 1,3 млрд фунтов стерлингов в декабре 2021 года до 2,6 млрд фунтов стерлингов всего месяц спустя», — подчеркивает издание.

Предыдущий рекорд импорта из России был зафиксирован в Великобритании в декабре 2020 года на уровне 1,4 млрд фунтов стерлингов.

Ранее «Эсперт» писал, что цены на нефть поддерживаются опасениями по поводу поставок на фоне санкций против России. 8 марта Соединенные Штаты ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Затем Великобритания объявила, что прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России к концу года. Позже котировки упали после заявления посла ОАЭ в США Юсуфа аль-Утейба о том, что страна поддерживает расширение добычи нефти и намерена продвигать соответствующее решение в ОПЕК.

