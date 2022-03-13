Какие бумаги стоит покупать после открытия фондового рынка

Скорее всего, регулятор возобновит «полноценные торги» в последнюю декаду марта. Возможно, что сначала будет открыт рынок облигаций. Нет никаких сомнений, что цены всех облигаций сильно упадут, а их доходности вырастут.

Котировки рублевых долговых обязательств всегда плотно коррелируют с ключевой ставкой Банка России, которая является индикатором стоимости денег в экономике. В последний день торгов на фондовом рынке 25 февраля большинство ОФЗ со сроком погашения до 5 лет торговались под доходность около 13%. За время «простоя» фондового рынка ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. Пропорционально с возобновлением торгов вырастут доходности всех облигаций и упадут их цены.

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Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых не исключает, что доходности близких по срокам погашения ОФЗ уйдут в район 30-35% годовых, рекомендуя их покупать для диверсификации портфеля.

Таким образом, вложения в ОФЗ станут привлекательнее банковских депозитов, по которым сейчас предлагают порядка 20% годовых. Причем под такую ставку банки берут средства на несколько месяцев, а покупка госбумаг позволит рассчитывать на более высокую доходность до их погашения. При этом финансовый результат от вложений в долговые инструменты можно увеличить, если реинвестировать получаемые купоны по облигациям.

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С точки зрения теории рынка ценных бумаг, обязательства государства считаются более надежными, нежели банковские депозиты.

При этом нет никаких сомнений, что облигационный рынок ждет череда массовых дефолтов. Многие некрупные эмитенты в последние годы выходили на долговой рынок с небольшими, в несколько сотен миллионов рублей, объемами эмиссии. Большинство эмитентов планировало погашать свои выпуски за счет размещения новых. Теперь им это сделать не удастся. Многие бизнесы, для развития которого и привлекались средства, просто не способен генерировать рентабельность даже выше 30% годовых, а доходности облигаций «третьего эшелона» должны превышать доходность ОФЗ в 2-3 раза.

Поэтому от покупки облигаций некрупных корпоративных эмитентов стоит воздержаться, сколь заманчивой не была бы их доходность. Возможно, в первые дни торгов их даже стоит пытаться продать, если на них будет хоть какой-то спрос.

Государство поддержит фондовый рынок

Нет никаких сомнений, что ЦБР сохранит на длительное время запрет на совершение необеспеченных продаж (шортов) и на продажу рублевых активов нерезидентами. Это будет оказывать мощную поддержку рынку акций.

Но основную надежду в сохранении отечественного фондового рынка эксперты связывают с тем триллионом рублей, который власти выделили из Фонда национального благосостояния на покупку рублевых акций и облигаций. Пока нет никаких данных, какие бумаги будут покупаться на эти средства и, скорее всего, монетарные власти не будут это афишировать, чтобы не стимулировать спекулянтов.

Еще одна поддержка рынка акций лежит в Госдуме. «Согласно базе данных Госдумы, правительство внесло законопроект, согласно которому ПАО до 31 августа 2022 года смогут выкупать акции по текущей рыночной цене без предварительных расчетов. Напомним, что закон от 8 марта 2022 разрешил ПАО проводить обратный выкуп с мая до конца 2022 года по текущей цене, если динамика цены акций удовлетворяет определенным условиям (таким как дисконт 20% к средней цене три месяца и другие). Новый закон может отменить предыдущие регуляторные ограничения по выкупу, таким образом упростив эту процедуру», - отмечают аналитики инвесткомпании «Атон».

Не исключено, что правительство может разрешить госкомпаниям направить дивиденды за прошлый год (или их часть) на выкуп своих акций с рынка. Начнут выкупать акции и некоторые частные компании.

Объявление эмитентом о начале программы обратного выкупа всегда позитивно для котировок его акций как с точки зрения того, что на бумагу появляется устойчивый спрос, так и того, что мажоритарные акционеры верят в свой бизнес.

При этом стоит отметить, что несмотря на весь этот позитив, российский рынок не получит такого мощного притока средств, который наблюдался в последние годы. Многие частные инвесторы будут закрывать свои позиции по акциям с убытками и уходить либо в ОФЗ, либо в депозиты.

Иностранные инвесторы вряд ли вернутся на российский рынок акций в ближайшие несколько лет, а те, кто не успел вовремя продать рублевые активы, будут стараться сделать это в обход запрета Банка России.

Акции сырьевых эмитентов будут в фаворе

Наиболее интересно для покупок сейчас выглядят акции сырьевых компаний. Только с начала марта нефть выросла на 15%, а в моменте рост цен достигал 35%. Никель подорожал на 156%, и Лондонская биржа металлов на прошлой неделе даже приостановила торги этим инструментом. Вблизи исторических максимумов торгуется алюминий.

«Я бы сделал упор на экспортерах. Цены на многие сырьевые товары находятся на максимуме, девальвация рубля как в 2014 г, что еще больше повысит рублевую выручку экспортеров. У них снова будет сверхприбыль, - считает инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин. – Я бы рекомендовал покупать акции «Норникеля», «Газпрома», Эн+ и «Русала»».

Справедливости ради стоит отметить, что к последнему эмитенту есть вопросы. Дело в том, что 20% глинозема компании обеспечивает Николаевский глиноземный завод (Украина), работа которого сейчас приостановлена. Есть большая вероятность, что в случае, если нынешняя власть на Украине устоит, то предприятие будет национализировано.