Чем современные матрасы лучше «бабушкиных перин»?

Возьмем, например, матрасы. Те изделия, которые мы видим в каталогах специализированных магазинов, не имеют ничего или почти ничего общего с перинами и ватными матрасами – ни внешне, ни в составе, ни в конструкции.

Новые стандарты

В производстве современных матрасов используются материалы и пружины, которые обеспечивают правильную поддержку тела спящего человека в естественном положении. Но ортопедические качества, недоступные ватным тюфякам и перинам – только одно из требований.

Не менее важны адаптивность и тактильный комфорт, от которых напрямую зависят и время засыпания, и чуткость сна в течение ночи. За это в современных матрасах отвечают специальные наполнители верхнего слоя, а также пышные чехлы.

Новые материалы

Во-первых, это «умные» пружины, которые пришли на смену «блоку Боннель». Пружинные блоки в современных матрасах рассчитаны на точечную адаптацию под давление на поверхности. Если матрас и пружины выбраны с учетом веса и личных предпочтений, то спальное место не будет прогибаться по типу гамака, а будет поддерживать тело в максимально естественном для сна положении.

Во-вторых, за ортопедические свойства и адаптивность отвечают еще и упругие наполнители – от натурального латекса и кокоса до пен из ППУ высокой плотности.

В пружинных матрасах они работают в комплексе с пружинами, в матрасах без пружин – сами по себе. Видов наполнителей очень много, они отличаются жесткостью, сроком службы, интенсивностью воздухообмена, антибактериальными и прочими свойствами.

Инновации и технологии

Современные фабрики матрасов активно используют в производстве передовые материалы и технологии. Показательный пример – наличие в некоторых моделях материалов с эффектом памяти, которые ранее использовались только в космической отрасли.

Аналогичный пример – охлаждающие гели, антибактериальные пропитки и пены, наполнители с активированным углем или эвкалиптом. Эти материалы выводят комфорт сна на принципиально новый уровень, но зачастую относятся к премиум сегменту.

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