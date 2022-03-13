Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России

Новые санкции против РФ начнут действовать с 13 марта, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Под санкции попадет импорт сталелитейной продукции из России и экспорт в страну предметов роскоши. Также будут запрещены инвестиции в нефтяные проекты и расширен санкционный список российских элит, передает «Интерфакс» со ссылкой на речь министра в эфире радиостанции France Inter.

«В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы, начиная с сегодняшнего дня, как только послы (постпреды стран ЕС в Брюсселе) придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, запретить экспорт предметов люкса (в Россию), запретить любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России и расширить (санкционный) список олигархов», — заявил Ле Дриан.

Он подчеркнул, что еще никогда санкции, которые вступают в силу немедленно, не принимались так быстро в ЕС.

Внеочередное заседание Комитета постоянных представителей стран Евросоюза, на котором будет обсуждаться четвертый пакет санкций в отношении России, должно начаться в 16:00 по местному времени (18:00 по Москве) .

Ранее «Эсперт» писал, что Турция не будет присоединяться к санкциям ряда стран Запада, введенным против России из-за специальной операции на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на дипломатическом форуме в Анталье. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях дипломатического форума заявил, что Североатлантический альянс ожидает от всех своих членов введения санкций против Москвы.

