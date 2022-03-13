Как выгодно оформить микрокредит в Казахстане

Эксперты Mikrocredit.kz составили список советов, которые помогут сэкономить при оформлении микрозайма.

Срочные микрокредиты в Казахстане – это часто деньги в долг на сумму до 145000 тенге и со сроком кредитования до 30 дней. Но встречаются и другие предложения. Например, можно взять до 5 млн тенге со сроком в 60 месяцев.

Чтобы заемные средства не сильно ударили по семейному бюджету, имеет смысл обратить внимание на следующие моменты.

Размер ставки

В целом регулятор следит за тем, чтобы участники финансового рынка Казахстана не выходили за предельные рамки. Но задача заемщика заключается в том, чтобы найти компанию с самым низким уровнем ставок. Для этого на сайтах МФО и банков есть калькуляторы, которые показывают итоговый размер переплаты по микрокредиту. Лучше потратить немного времени на поиск самого выгодного варианта, чем потом переплачивать за микрозайм.

Ставка от 0,1%

Многие кредиторы Казахстана имеют в своем арсенале микрокредиты почти без процентов, а если говорить точнее, то по ставке 0,1%. С помощью такой ставки компании заманивают новых клиентов, которые ранее с ними не сотрудничали. По ставке 0,1% можно оформить только первый займ. Далее деньги будут выдавать по стандартным тарифам.

Для заемщика такое предложение будет отличным шансом сэкономить. Можно даже обойти несколько компаний, везде оформляя свой первый микрокредит с крошечной переплатой. На портале https://mikrocredit.kz/ представлены компании, выдающие деньги под низкий процент.

Акция, розыгрыш

Крупные МФО Казахстана примерно раз в месяц проводят выгодные акции и розыгрыши. Например, можно выиграть полное погашение долга со стороны кредитора или крупную денежную сумму. Все, что требуется, это оформить микрокредит в указанные сроки. Такие акции позволяют сразу достичь двух целей: и удовлетворить потребность в заемных средствах, и выиграть какой-либо ценный приз.

Постоянный клиент

Если гражданин хочет в течение длительного периода получать онлайн займы в Казахстане на выгодных условиях, то ему нужно заслужить статус постоянного клиента. Такой статус получают заемщики, которые давно сотрудничают с компанией и всегда исправно платят по долгам, не допуская просрочек.

Постоянным клиентам МФО готовы выдавать микрозаймы по сниженной ставке, на крупную сумму и на длительный срок.

Полную информацию по каждой МФО, включая условия кредитования, номер лицензии, адрес, можно посмотреть на сайте Микрокредиты.KZ.