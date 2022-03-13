Минобороны озвучило успехи спецоперации

С начала спецоперации Вооруженные силы РФ вывели из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. За прошедшие сутки авиация и ПВО ВКС России сбили один самолет Су-24 украинских ВВС в районе Любимовки и два беспилотника. Высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой командный пункт ВСУ в Киевской области.

«Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1 194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники», — сообщил Конашенков.

По его словам, подразделения российской армии за сутки продвинулись на 14 км и установили контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.

«В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона "Айдар", оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали», — уточнил Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил, что за прошедшие сутки группировка войск Народной милиции ЛНР полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная. В Северодонецке подразделения ЛНР блокировали восточную и южную часть города.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, более 140 граждан разных стран, в том числе США, Индии, Вьетнама, Болгарии, были эвакуированы на автобусах в крымский Армянск из Херсонской области Украины.

Ранее «Эсперт» писал, что накануне состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждалась, в частности, гуманитарная ситуация в районах проведения специальной военной операции по защите Донбасса, а также реализация российских требований, связанных с Украиной.

