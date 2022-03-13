Минобороны сообщило об уничтожении 180 иностранных наемников на Украине

Около 180 иностранных наемников и крупная партия зарубежного вооружения были уничтожены в результате удара Вооруженных сил РФ по учебным центрам на военном полигоне Яворовский во Львовской области. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На данных объектах киевским режимом были развернуты пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», — заявил Конашенков.

Ранее «Эсперт» писал, что по данным на 18-ый день специальной операции Вооруженные силы РФ вывели из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1 194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники.

