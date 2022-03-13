Патриарх прокомментировал отказ поминать его на службах в храмах Украины

Нежелание некоторых представителей украинского духовенства поминать имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла за богослужениями в храмах является проявлением слабости и страха, и происходит в условиях сильного давления со стороны властей и радикалов. Об этом предстоятель РПЦ заявил после литургии в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.

«Власть на Украине по политическим соображениям не считает возможным, чтобы большинство православных верующих людей принадлежало Русской православной церкви, Московскому патриархату, и начинается притеснение этих людей, их обвиняют чуть ли не в государственной измене. И когда кто-то отказывается поминать патриарха, опять-таки из-за страха, то это, конечно, есть признак слабости», — заявил патриарх.

Он подчеркнул, что его это не обижает, но это «опасно для духовной жизни этих людей, которые в малом отступают от истины», потому что «сегодня не поминаем патриарха, потому что страшно, а завтра ведь кто-то может потребовать большего».

«Мы молимся и будем молиться за православную церковь на Украине. И дай Бог нам всем сохранить единство, невзирая ни на какие внешние давления и ни на какое старание сил, чуждых церкви, разрушить духовное единство наших народов», — добавил патриарх Кирилл.

Ранее «Эсперт» писал, что в канун Великого поста предстоятель РПЦ призвал всех к прощению грехов и обид, подчеркнув при этом, что «прощение должно сопровождаться непременным сохранением за собой права стоять на стороне света». Патриарх подчеркнул, что жители Донбасса страдают уже на протяжении восьми лет, и их все это время истребляли при молчании всего мира.