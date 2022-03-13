Силуанов рассказал, как Россия будет расплачиваться по госдолгу

Россия не собирается отказываться от выполнения обязательств по государственному долгу, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1». При этом он уточнил, что выплаты будут происходить в рублях до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы страны — около $300 млрд.

«Долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов, именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте», — заявил Силуанов.

Министр финансов подчеркнул, что у России общий объем резервов около $640 млрд, из них около $300 млрд теперь «находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать».

Силуанов также сообщил о давлении, которое оказывает Запад на Китай, чтобы ограничить доступ России к резервам в юанях и препятствовать взаимным торговым отношениям с КНР. При этом он выразил надежду на сохранение российско-китайского сотрудничества «в условиях, когда западные рынки закрываются».

Ранее «Эсперт» писал, что государственный долг России по итогам прошлого года увеличился на 10,5%, или на 1,981 трлн рублей, и составил 20,922 трлн рублей (18,1% от ВВП). При этом внутренний долг вырос на 11,8%, или на 1,735 трлн рублей, до 16,5 трлн рублей. Это следует из аналитической записки Счетной палаты.

