Стеклянные перегородки для зонирования в стиле «Лофт»

«Дизайнер понимает, что достиг совершенства не тогда, когда ему нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать» — великий Антуан де Сент-Экзюпери.

Легкость, объем, не загроможденность интерьера — один из трендов в дизайне помещений последних лет. Именно поэтому с развитием технологий производства и обработки стекла, стеклянные перегородки стали очень популярны во внутреннем декоре интерьеров.

Свойства, которыми можно наделить стекло, многообразны. Стекло делают ударопрочным, чтобы такие перегородки можно было безопасно использовать. Разной фактуры: гладкое, матовое, с рельефным рисунком; прозрачное, тонированное, цветное, витражное.

Особо поражает смарт-стекло. Благодаря электронной начинке, оно умеет менять светопроницаемость, прозрачность и оттенок по желанию хозяина, блокировать шум, удерживать тепло, не пропускать ультрафиолет, подключаться к системе «Умный дом».

Виды стеклянных перегородок

Перегородки из стекла многофункциональны. Часто ими зонируют пространство в офисах, оформляются витрины в торговых центрах. Отдельное направление — дизайнерские решения для жилых помещений.

Межкомнатные стеклянные перегородки зрительно расширяют пространство, способствуют лучшему проникновению света. Утонченные конструкции делят помещение на зоны без утяжеления, создают особую легкую «атмосферу».

По конфигурации перегородки делятся на:

распашные со створками,

раздвижные,

гармошкой,

рамочные с симметричным делением,

рамочные с ассиметричным делением,

безрамочные.

Стеклянные перегородки могут быть оформлены в рамки из стального, алюминиевого, профиля из нержавеющей стали. При этом металлические рамки можно красить, лакировать, полировать, шлифовать, декорировать под медь, позолоту, бронзу, латунь.

Строгие перегородки с симметричным делением рамок, например, на равные квадраты на одинаковом расстоянии друг от друга, или эксцентричные с ассиметричными рамками — когда поперечная рамка только снизу. Подробнее о межкомнатных стеклянных перегородках.

Мобильные «стены-трансформеры» из подвижных перегородок очень удобны для зонирования, позволяют менять пространство комнаты по своему настроению.

Интересны безрамочные перегородки полностью из стекла. Они крепятся к потолку и к полу. Безрамочные перегородки украсят собой любой интерьер.

Светопрозрачные конструкции — визитная карточка стиля «Лофт». Практичность и минимализм во всем: аскетичность предметов интерьера, окна без штор, участки открытой штукатурки и кирпича. Идеально впишутся стеклянные перегородки лофт в этот модный архитектурный стиль.

Компания «АФК Премиум» уже 20 лет специализируется на производстве и монтаже стеклянных перегородок. Собственные производственные цеха в Москве и Казани, использование профилей и стекла лучшего качества, позволяют реализовывать самые сложные дизайнерские проекты.

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