Турция отказалась присоединиться к санкциям против РФ

Турция не будет присоединяться к санкциям ряда стран Запада, введенным против России из-за специальной операции на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на дипломатическом форуме в Анталье, передает ТАСС.

«Мы считаем, что санкции не решат проблему. Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство», — заявил Чавушоглу.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях дипломатического форума заявил, что Североатлантический альянс ожидает от всех своих членов введения санкций против Москвы.

Ранее «Эсперт» писал, что в Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, проходившая при участи глава турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. На пресс-конференции по ее итогам Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, и отметил, что Россия выступает за любые контакты, если они не нацелены на то, «чтобы подменить или обесценить реальный главный переговорный трек».

