В Росархиве нашли документы по Донбассу времен революции

Российский государственный архив социально-политической истории обнародовал документы, связанные с судьбой Донбасса, времен революции и гражданской войны. Они подтверждают, что жители Донбасса с начала XX века стремились в состав России, но Ленин лично это запрещал, оставляя их в составе Украины, пишут «Известия».

«Документы говорят о появлении национальных государственных образований. В рамках этой политики, большевики дали свет появлению советских республик, потому что рассчитывали, что народы, захотевшие национального определения, поддержат их власть. Большевики стали создавать такие республики, у них появились границы. А документы, которые мы показали, говорят о судьбе Донецко-криворожской республики, которая возникла после революции», — рассказал глава Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Артизов.

Он подтвердил, что современная Украина — это детище советской эпохи. Артизов сообщил, что когда в 1917-1918 годах на Украину «пришли войска кайзеровской Германии, донбасские большевики обратились в Москву с предложением, чтобы Донецко-криворожская республика вошла в состав России». Архивариус продемонстрировал письмо Ленина Орджоникидзе, в котором тот писал, что руководствуясь военно-стратегическими соображениями, это присоединение нецелесообразно. Под военно-стратегическими соображениями, по мнению Артизова, подазумевалась необходимость иметь сильные вооруженные отряды донбасских рабочих.

«Второй раз этот вопрос встал зимой-весной 1919 года, когда повторно донбасские большевики вышли с предложением, чтобы весь Донбасс был в составе Советской России. Но учитывая необходимость (как в одной из бесед Ленин сказал донбасским большевикам), чтобы в составе Украины была "сильная пролетарская косточка", решение было подтверждено. Есть протокол заседания Политбюро от 7 мая 1919 года, на котором было принято решение сохранить Донбасс в составе советской Украины», — добавил Артизов.

Ранее «Эсперт» писал, что 12 марта исполнилось 82 года с момента подписания знаменитого Московского договора. Этот документ поставил точку в боевых действиях между СССР и Финляндией. Историческая параллель получилась очень характерной. Зимняя война, как ее еще называют, тоже привела к усилению международной изоляции Советского Союза и экономическим санкциям. Зато по ее итогам территория СССР увеличилась, а граница отодвинулась от Ленинграда. Через год с небольшим это позволило остановить финские и немецкие войска на подступах к городу.

