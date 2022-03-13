В России создали «Биржу импортозамещения»

Цифровой сервис «Биржа импортозамещения» создан Минпромторгом совместно с Минцифры, Газпромбанком и Агентством по технологическому развитию. Электронная торговая площадка обеспечивает прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. Об этом ТАСС сообщили в аппарате зампреда правительства Дмитрия Чернышенко.

«В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок», — заявил Чернышенко.

В онлайн-сервисе заказчики могут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запчастей и комплектующих, а поставщики — направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги.

Помимо обеспечения прямого взаимодействия между российскими производственными компаниями и заказчиками, система позволит снизить бюрократические и административные нагрузки на предприятия, считают в правительстве. В дальнейшем в базу цифрового сервиса могут включить и иностранных поставщиков, готовых продолжать или начать сотрудничество с Россией, отметил Чернышенко.

Ранее «Эсперт» писал, что сервис на базе искусственного интеллекта для поиска российской промышленной продукции для замены отсутствующих иностранных аналогов заработает в России в текущем или в следующем году, сообщили в Минпромторге РФ. Его разработает университет Иннополис, с которым министерство подписало соглашение.

