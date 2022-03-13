Валюта без перехода наличности

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому запрещаются поставки в Россию долларовых купюр. Ограничивается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка банкнот. Немного позже американский Минфин разъяснил, что запрет на поставки не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями.

Это аналог запрета на ввоз наличных евро, введенного со 2 марта Евросоюзом. Он также допускает ввоз купюр физлицами.

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Это практически завершает конструирование новой реальности для граждан, желающих иметь под матрасом запас долларов. Теперь у них будет два канала получения иностранной валюты: банки и «черный рынок».

Вот только первый сопряжен с ограничениями и постепенно будет иссякать. Второй пока еле заметен, однако теперь будет расти – сначала, вероятно, скачкообразно, а затем медленно, но неуклонно. Его будущая динамика и объем, безусловно, будут зависеть от реакции властей, но полностью ликвидировать его едва ли удастся: этого не смог сделать даже СССР, где «валютчика» могли и расстрелять.

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Что с наличной валютой

Как известно, вскоре после заморозки части международных резервов Банка России им введен «временный порядок операций с наличной валютой». ЦБ, совершенно очевидно, предвидел дальнейшее развитие событий, но все равно ему пришлось несколько раз оперативно уточнять правила игры – последние изменения в «порядок операций» внесены в пятницу.

С 9 марта по 9 сентября 2022 года клиент банка может снять со своего валютного счета до $10 тыс. наличными, а остальное – в рублях по курсу на день выдачи. Граждане могут открывать и новые вклады в долларах и евро, но снять с них средства до окончания действия «временного порядка» можно будет только в рублях. Банки не будут продавать наличную валюту гражданам.

С 10 марта юридические лица — резиденты и индивидуальные предприниматели — резиденты могут получить наличные доллары, иены, фунты и евро в пределах $5 тыс. и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. Правда, как сообщает Банк России, «в особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена».

Средства, «полученные в качестве перевода из банка за пределами РФ, а также с электронных кошельков», с 12 марта также выдаются только в рублях. Так что $10 тыс. – это легальный предел получения наличных долларов, на который россиянин может рассчитывать до 9 сентября в отечественном банке.

Но никакие антироссийские санкции при любом развитии событий быстро не снимут – ровно так, как это в свое время было с ограничениями, наложенными на СССР. Это означает, что поступление наличных долларов и евро в страну будет очень ограниченным. Соответственно, будут все основания для продления «временного» порядка и после 9 сентября. Но при этом не будет ни технической возможности, ни смысла в расширении лимита на снятие наличной валюты.

ЦБ исходил при выборе цифры $10 тыс. в том числе и из данных о запасах наличных долларов в стране. Увеличиваться теперь они смогут за только счет ввоза физлицами, но те ведь будут и вывозить деньги. В прошлом году банки ввезли в Россию наличными $16 млрд и €8 млрд. Теперь такой ввоз упадет до нуля, так что банковский канал получения долларовых банкнот будет постепенно иссякать.

Что дальше

В то же время «черный» или, быть может, пока правильнее говорить «серый» рынок валюты будет расти. Его наполнят уже существующие немалые запасы валютной наличности, находящиеся на руках у россиян. Будет и пока довольно тонкий, но со временем имеющий шансы вырасти, ручеек долларов, евро и прочих банкнот, ввозимых физлицами из-за рубежа.

На нем будет свой курс обмена, почти наверняка превышающий официальный. То, насколько он будет отличаться, во многом зависит от рациональности ЦБ при установлении курса рубля. Все это уже бывало – как в России, так и в других странах. И очень напоминает, например, ситуацию 1991 года.

Но дьявол в деталях. Валюты стране остро не хватало по другим причинам. За незаконные валютные операции карала знаменитая статья 88 Уголовного кодекса (известная, как «бабочка»), предусматривавшая наказание вплоть до высшей меры. И все же «черный рынок» функционировал.

При этом уже были как официальные курсы, так и аукционы Внешэкономбанка СССР. Но самым рыночным из всех был курс незаконный. Это был рынок продавца, тесно связанный с криминалом. Не будешь же заявлять в милицию, что тебе подсунули «куклу», фальшивую купюру или ограбили в момент, когда ты пытался совершить особо тяжкое преступление.

И этот опыт показывает, что сверхжесткие меры по борьбе со спекуляцией валюты не ведут к полезным результатам. Теневой рынок не исчезает, криминал нарастает, а пользы меньше. Ведь, как ни странно, нечто хорошее не только для отдельных граждан, но и для страны в целом от возрождения «серого рынка» вполне может появиться. Если сейчас все равно нет легального «прозрачного» канала для поступления наличной валюты в страну, то почему бы не положиться в этом на тот самый рынок, который обязательно найдет щелку в «железном занавесе».

Физлица ввозить валюту могут, но вообще-то даже неважно, каким именно путем будет поставляться наличность, – спрос родит предложение. Если государство захочет, оно сможет немного «прикрыть глаза» или даже незаметно возглавить процесс. И тогда со временем, если официальный курс будет близок к реальному рыночному, окажется, что валюта вновь поступает в российские банки. Ее несут сами граждане, у которых она вдруг откуда-то взялась. Другое дело, что быстро этого не произойдет: пока что в России ровно столько купюр, сколько успели завезти заранее.