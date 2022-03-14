Абрамченко: вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен

Зерно из России будет разрешено вывозить в пределах квоты по отдельным лицензиям. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы Российской Федерации сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен», — цитирует агентство вице-премьера.

Абрамченко также сообщила, что для государств ЕАЭС вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза. Уточняется, что в перечень исключений включены поставки в Луганскую и Донецкую народные республики.

«Конечно, это временная мера, для сохранения объемов внутри страны. Она позволит удержать цены и покрыть потребности внутренних потребителей и переработчиков», — пояснила Виктория Абрамченко.

Ранее «Эксперт» писал о том, что с 15 марта по 30 июня экспорт из России пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы могут запретить.

После начала спецоперации РФ в Украине вывоз зерна из обеих стран почти прекратился, а мир оказался перед угрозой потери почти трети объемов пшеницы, ячменя и кукурузы. Остановка экспорта из РФ была вызвана не только удорожанием логистики, страхования грузов, но и отказом ряда импортеров покупать российское сельхозсырье из-за опасений получить штраф от Евросоюза и США. Продавать зерно в настоящий момент не готовы и российские аграрии, ожидая дальнейшего роста цен. В совокупности эти факторы привели к рекордному росту цен на пшеницу.