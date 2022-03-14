Аэрофлот изменил график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки

Крупнейший авиаперевозчик компания "Аэрофлот" скорректировала расписание специальных рейсов из Египта и Шри-Ланка, говорится на сайте авиакомпании. Изменения произошли из-за задержек с получением разрешений, следует из пресс-релиза перевозчика.

Аэрофлот публикует также новое расписание специальных рейсов для возвращения пассажиров из Египта и Шри-Ланки.

"Обновление расписания связано с задержкой получения необходимых разрешений для осуществления заявленных международных рейсов", - говорится в сообщении.

Так, рейс SU6898 из Шарм-эль-Шейха (Египет) запланирован на 15 марта. Самолёт вылетает в 13.00 и прибудет в Шереметьево в 22.15. Рейс из Хургады (Египет) будет совмещен с рейсом SU6898 из Шарм-эль-Шейха и выполняться по маршруту Шарм-эль—Шейх - Хургада - Москва (Шереметьево). Борт SU6898 отправится из Хургады 15 марта в 14.50 и прибудет в Шереметьево в 22.15. Рейс SU6266 из Коломбо (Шри-Ланка) запланирован на 16 марта: вылет в 01.30, прибытие в Шереметьево в 08:15.

Кроме того, пассажиры Аэрофлота, имеющие обратные билеты из Мале (Мальдивы) с использованным сегментом рейса из Российской Федерации, будут уведомлены через автоматизированную систему сообщений Аэрофлота (по телефону, электронной почте, SMS) о возможности перелета из Мале в Москву через Коломбо.