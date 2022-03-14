Архангельский ЦБК выходит на новые рынки сбыта с изменённой линейкой продукции

Архангельский ЦБК осваивает новые рынки сбыта и разрабатывает новые линейки продукции.

Российские предприятия начали активно разрабатывать стратегии работы в условиях вводимых в их отношении внешних ограничений. АО «Архангельский ЦБК» уже определил для себя новые возможности, которые помогут снизить негативное влияние на производственную деятельность предприятия. В числе принятых мер – выход на новые рынки сбыта, а также разработка новых и изменение существующих линеек продукции.

При этом, подчеркнули в компании, АО «Архангельский ЦБК», а также его дочерние структуры в полном объеме исполняют свои обязательства перед клиентами и партнерами. Также в полном объеме выполняется программа социальной политики на всех территориях присутствия.

Как сообщили в АЦБК, сейчас компания ведет переговоры с потенциальными поставщиками из Китая, Турции и стран Юго-Восточной Азии, Индии по вопросам поставки хлората натрия и перекиси водорода и других материально-технических ресурсов. Тем не менее процесс переориентации на других поставщиков займёт некоторое время, а вопрос простаивания производственных мощностей необходимо решать оперативно.

Первым шагом на этом пути стало решение проблемы с поставками импортных химикатов, от которых, как и многие предприятия ЛПК, ранее зависела производственная деятельность АЦБК. Основной поставщик компонентов для приготовления белящих реагентов остановил поставки в Россию. Чтобы восполнить нехватку сырья и минимизировать риски для производства, на АЦБК оперативно разработали альтернативную схему приготовления двуокиси хлора, которая позволит исключить из технологии сернистый ангидрид.

Опытные испытания химикатов в лабораторных условиях прошли совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом. Они оказались вполне успешными и подтвердили правильность решения АЦБК. На текущий момент предприятие уже начало реализацию концепции приготовления замещающего химиката на собственных мощностях.

Кроме того, во избежание простаивания производства Архангельский ЦБК принял решение об изменении линейки продукции. Изменения касаются выпуска небелёной лиственной и хвойной целлюлозы, а также всей линейки плотностей небелёной бумаги односторонней гладкости с бумагоделательной машины №6 (БДМ-6). С этой целью на производстве целлюлозы уже выпущена опытная партия продукции.

Опытные образцы получены на БДМ-6. Все они будут направлены потенциальным покупателям для оценки и тестирования. Архангельский ЦБК полагает, что предложенные продукты будут иметь спрос, а предприятие расширит портфель заказов, тем самым увеличив устойчивость в жёстких условиях санкций.

Как напомнили на предприятии, сейчас Минпромторг готовит предложения в правительство по дополнительным мерам по поддержке лесопромышленного комплекса. В АЦБК уверены, что в число первоочередных мер должны войти программы, направленные на скорейшую разработку и внедрение российских аналогов химикатов, применяемых в ЛПК.