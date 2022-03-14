Братские колеса

На Братскую ГЭС доставлено рабочее колесо для гидроагрегата №4 - крупногабаритная деталь весом 74 тонны изготовлена в России на заводе «Тяжмаш» в городе Сызрань. Перед отправкой оборудования на станцию на заводе «Тяжмаш» состоялась приемка рабочего колеса специалистами ГЭС: эксперты протестировали балансировку узла турбины, влияющую на уровень вибрации и срок службы оборудования, а также проверили характеристики металла и сварные швы.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, жизнь не стоит на месте и ответственные энергетики продолжают модернизацию своих предприятий. Так, производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии En+ Group проводит масштабную замену оборудования Братской ГЭС согласно ранее утвержденному графику.

Как работать на реке

Братская ГЭС – это третья по установленной мощности гидроэлектростанция в России, при этом по среднегодовой выработке – это самая крупная ГЭС страны. Она расположена на реке Ангара в Иркутской области. Ее строительство началось в 1954 году, а первый гидроагрегат был запущен в 1961 году. За более чем полвека работы – станция выработала более 1,2 трлн квт часов «зеленой» энергии. Такого количества электричества хватило бы на снабжение всей страны более года.

Однако со времен строительства оборудование, установленное еще в СССР начало морально и физически устаревать. Именно поэтому в 2007 году по инициативе основателя компании En+ Group Олега Дерипаски была запущена программа модернизации «Новая энергия».

«Мы продолжаем программу «Новая энергия» на всех гидроэлектростанциях компании. Наша основная задача сейчас – обеспечить стабильную работу предприятий и проведение модернизации в соответствии с графиком. Все наши поставщики выполняют свои контрактные обязательства в полном объеме. Пуск гидроагрегата №4 запланирован на конец 2022 года», - сообщил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Благодаря программе, En+ Group уже увеличила производство чистой энергии на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада на 1,6 млрд кВт*ч в год. В дальнейшем программа даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций. Общая сумма инвестиций в проект до 2026 года составит 21 миллиард рублей.

Не первая замена

Первый этап модернизации Братской ГЭС пришелся на 2004-2010 годы. В этот период были реконструированы гидроагрегаты №13 – 18. Замена рабочих колес позволила повысить КПД гидроагрегатов до 95,3%.

Во время второго этапа в 2014-2017 годы, на ГЭС были заменены еще 6 рабочих колес на гидроагрегатах № 6-10 и №12. Все 12 новых рабочих колес на Братской ГЭС, установленные в ходе первых двух этапов проекта, уже подтвердили улучшенные характеристики с повышенным КПД и обеспечили дополнительную выработку электроэнергии без увеличения расхода воды.

Третий этап был начат в 2021 году с модернизации гидроагрегата №3. Его замена сопровождалась капитальным ремонтом всей установки. В итоге гидроагрегат был запущен в работу в январе этого года.