Британия приостанавливает выплату грантов на проекты с российскими учеными

Государственное агентство Великобритании по исследованиям и инновациям (UK Research and Innovation) сообщает о приостановке финансирования и выплат по грантам на проекты с участием ученых из России, сообщила газета Financial Times. Организация отметила, что ожидает в этой связи рекомендаций от правительства королевства.

По данным издания, Лондон временно не будет выплачивать гранты по 50 грантам, которые оцениваются в несколько миллионов фунтов стерлингов. В перечень входят российско-британские проекты, охватывающие области ядерного синтеза, гидрологии, генетики животных и планетологии.

Руководство для британских университетов, работающих с российскими учеными, ожидается на этой неделе от Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства (BEIS).

Руководители ряда российско-британских проектов сообщили FT, что намерены поддерживать контакты с учеными из России, несмотря на прекращение официального сотрудничества.

«Мы хотели бы поделиться открытиями о новых вариантах COVID с нашими российскими коллегами, и мы продолжим обмениваться метеорологическими данными», - сообщил профессор Робин Граймс.

Ученый напомнил о примерах сотрудничества во времена холодной войны, когда совместная работа между научными сообществами Запада и России продолжалось, несмотря на геополитическую ситуацию. По его словам, сейчас необходимо сделать то же самое.

