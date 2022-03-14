Доллару быстро нашли альтернативу. И не одну

Российские кредитные организации начали предлагать клиентам открыть вклады в китайских юанях, валютах стран СНГ и других государств, не вводивших ограничения против России. Как пишет «Прайм» со ссылкой на исследование сайтов банков, новые варианты депозитов уже предлагает большинство из них.

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Ранее ЦБ РФ ввел на срок с 9 марта по 9 сентября 2022 года временный порядок операций с наличной валютой. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада; клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Предложения депозитов в альтернативных валютах достаточно разнообразны. Альфа-банк, например, предлагает открыть счет в юанях через мобильное приложение. Вклад в китайской валюте от 100 юаней можно открыть и в ВТБ — максимальная ставка составит 8% годовых, а оформить его также можно через мобильное приложение.

Банк «Солидарность» дает клиентам возможность открыть счета в китайской валюте на сумму от 500 или от 20 000 юаней. Кроме того, вклад в юанях можно открыть в АТБ, банке «Приморье», ББР банке. «Тинькофф» предлагает вклады не только в юанях, но и в азербайджанских манатах, белорусских рублях, казахских тенге, дирхамах (валюта ОАЭ), турецких лирах, индийских рупиях, армянских драмах, гонконгских долларах и др. В «Ситибанке» можно открыть мультивалютную карту, к которой будут привязаны счета в нескольких валютах, в том числе в южноафриканских рэндах и гонконгских долларах.

Некоторые кредитные организации хотя и не предлагают пока вкладов в непривычных валютах, но собираются это сделать. Так, банк «Дом.РФ» в ближайшее время намерен запустить текущие и накопительные счета в китайских юанях (они доступны и сейчас, но только для клиентов Private Banking). Также банк планирует начать использовать армянские драмы, бразильский реал, дирхамы ОАЭ, казахстанский тенге и другие валюты.

Юань мне друг, но золото дороже

Курс на дедолларизацию в РФ уже очевиден, констатирует специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. По его словам, доллар и евро всегда были для россиян защитными активами, но в нынешних условиях их нельзя назвать таковыми. Ограничения ЦБ на операции с долларовыми вкладами затрудняют работу с ними, поэтому гражданам стоит поискать другие варианты — тем более, что банки начали предлагать вклады в других валютах.

«На мой взгляд, прямо сейчас открывать депозиты в этих валютах еще рано, но присмотреться к ним однозначно стоит, — говорит Григорян. — Когда геополитическая ситуация стабилизируется, будет более понятно, в сторону какой валюты (как альтернативы доллару и евро) стоит двигаться. В данный момент наиболее устойчивым активом выглядит золото. Если речь идет о небольших суммах — до 500 тыс. рублей, — то разумнее всего будет положить ее на краткосрочные рублевые вклады — процентные ставки по ним сейчас более чем привлекательны».

Если суммы более значимые, добавляет эксперт, то стоит рассмотреть вложения в золото, как в наиболее надежный защитный актив. Тем более, что для населения государство отменило НДС на его покупку в слитках.

Открытие вклада в юанях или валютах стран СНГ вряд ли будет более выгодным, чем вклад в долларах, считает главный аналитик центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Он напоминает, что курс юаня к рублю с начала года вырос на 61%, и примерно на столько же вырос курс доллара. Дальнейшая динамика курса рубля к юаню и доллару также будет коррелировать, а с точки зрения уровня ставок вклады в юанях сравнимы с вкладами в долларах — 8%, указывает эксперт.

Не исключено также, продолжает он, что юань станет умеренно слабеть к доллару. Юань относится к валютам развивающихся стран. В условиях роста геополитических и рыночных рисков глобальные инвесторы предпочитают защитные инструменты, к которым относятся валюты развитых стран. В этом году доллар скорее всего будет укрепляться к большинству мировых валют. Этому будет способствовать ужесточение монетарной политики ФРС (изъятие долларовой ликвидности с рынка, повышение ставки), а также бегство капитала из Европы на фоне ухудшения геополитической и экономической ситуации в регионе, полагает Монастыршин.

Рублевые вклады сейчас можно открыть со ставкой 21—24% годовых на срок 3—6 месяцев, добавляет он. Если дальнейшего ослабления рубля не будет, то рублевые вклады сейчас более выгодны по сравнению со вкладами в долларах и альтернативных валютах.