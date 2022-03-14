Эксперт: отказ Европы от российского газа — не более, чем фантастика

Главы стран членов ЕС продолжают искать способы отказа от российских энергоносителей. При этом, как подчеркнуло в своей недавней публикации агентство Reuters, государства разделяются во мнении, стоит ли накладывать санкции на импорт нефти и газа из-за военной операции Москвы на Украине или нет.

Некоторые лидеры стран считают Евросоюза, что отказаться от поставок из РФ без ущерба себе можно достичь лишь к 2030 году. Однако другие призывают к подобным ограничениям уже сегодня, отметило агентство, не уточняя конкретных имен.

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Впрочем, намерения крупнейшего энергетического клиента РФ — Германии — стали известны из интервью Министра экономики ФРГ Роберта Хабека в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы ежедневно работаем над тем, чтобы сократить зависимость от российской нефти, от угля и от газа. Каждый день, каждый час мы на шаг отходим от российского импорта. Если получится, то осенью мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от нефти», — отметил глава министерства. При этом Хабек подтвердил, что Германии будет сложнее отказаться от газа из РФ, поскольку в стране пока нет «собственных мощностей» для импорта данного вида топлива из других стран.

Внутри же ЕС активно обсуждают вопрос о снижении импорта российского газа на 2/3 к концу года. Несмотря на то, что потребность в газе для нужд отопления и генерации электроэнергии в Европе снижается — погода становится теплее, а также наблюдается усиление ветра, способствующая выработке ВИЭ — загрузка украинского транзитного маршрута остается практически на максимуме, продолжается прокачка Россией и по газопроводу «Ямал-Европа». Даже попыток повлиять на газовую зависимость со стороны ЕС пока не видно.

Пустые, но опасные слова

На данный момент, согласно информации Reuters, 27 стран ЕС восполняют за счет России 40% своих коллективных потребностей в газе, 27% — в нефти и 46% — в угле. Исходя из этого, заметил в комментарии «Эксперту» ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, яркие заявления министра экономики ФРГ выглядят, как минимум, нереализуемыми, а как максимум — откровенно популистскими.

«Министр экономики Германии в органах исполнительной власти ранее не работал, он скорее не чиновник, а политик. Он всю жизнь был в политической сфере, в частности — в оппозиции. Поэтому складывается такое ощущение что он продолжает всякие популистские лозунги произносить. Но сейчас-то он в правительстве. Надо переходить к реальности», — отметил Юшков.

Очевидно, исходя из заявления своего министра, чуть легче Германии будет отказаться от российских нефти и газа. Тем не менее, подчеркнул Игорь Юшков, Россия является крупнейшим поставщиком данных видов топлива в Европу.



«Учитывая тот факт, что Германия не собирается пересматривать свое отношение к АЭС, они закроют их все окончательно к концу этого года, то, где они будут брать энергию? К слову, с закрытием АЭС ее понадобится еще больше, поэтому зависимость от ископаемых источников энергии возрастет. Откуда страна ее возьмет? Да, возможно, в течение года они смогут заменить российские уголь и нефть, произойдет перераспределение рынков. РФ будет поставлять свои ископаемые на азиатские рынки, а тот, кто поставлял в Азию — уйдет в Европу, как это было сейчас с США. Но этот процесс займет довольно много времени и будет чреват высокими ценами. Будет прерывание поставок, придется менять настройки нефтеперерабатывающих заводов и так далее. Известно, например, что в Германии они почти все настроены на российскую нефть Urals. Кроме того, в трех НПЗ ФРГ есть доля “Роснефти”, один из них — принадлежит ей полностью. Нашей компании тоже свою нефть менять?», — добавил эксперт.

Однако самое большое сомнение вызывает вид дальнейшего сотрудничества, ведь Россия рассматривает свою работу на рынках Европы по некому «пакетному соглашению»: либо ЕС не мешает Москве торговать всей возможной номенклатурой, либо Россия не торгует ничем.



«Очень большой риск в том, что если Германия на своем уровне или ЕС в целом вводят санкции, которые запрещают покупку какой-то одной доли углевородоров или вида, то Россия в ответ тоже может ввести ограничительные меры. Такие намеки с нашей стороны были в выступлении вице-премьера по ТЭК Александра Новака, когда он отметил, что Европа запретила “Северный поток-2”, а Россия могла бы запретить “Северный поток-1”, и в ЕС начался бы дефицит. Следом придет мировой энергетический кризис. Это очень опасный путь, и в этом плане министр Германии очень безответственные заявления делает», — заметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Дорога к дефициту

Если по вопросу ограничения поставок нефти и газа из РФ еще можно поспорить, то с российским газом тезис однозначен — отказ от него в ближайшее время попросту невозможен.

«Заявления ЕС, что они на 67% к концу года сократят закупки газа — это полная фантастика. Даже в самом заявлении ЕС звучат противоречия: «Мы реализуем ряд мер, которые помогут нам нормально пройти отопительный сезон и при этом отказаться от российского газа. Сократить поставки на 67%, при этом заполнить газовые хранилища на 90%. Спрашивается, если вы отказываетесь от топлива — откуда вы возьмете газ, чтобы закачать хранилища. То есть весь год вы вообще не будете газ использовать», — констатировал Игорь Юшков.

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Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) уже заявило: если Европа планирует радикально быстро отказаться от газа из России, то ей придется попросту свернуть «зеленую повестку». Ту самую, к которой ЕС так долго шел и так активно навязывал всем своим и зарубежным компания. В качестве альтернативного источника МИЭ был предложен уголь.



«Однако Россия то является крупнейшим поставщиком угля. И в случае отказа от газа, должен быть официальный документ, который обяжет компании принять новый курс. И тогда это будет воспринято как санкции, и даст право России прекратить поставки угля. Европе нужно будет искать замену и на уголь, и на газ. А никто в мире увеличить поставку газа не сможет, иначе бы давно это сделали. Кроме того, сокращение добычи “Газпром” приведет к дефициту на рынке. И вновь — мировой кризис», — подытожил Юшков.

Не считаясь с потерями

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в свою очередь обратил внимание, быстрый отказ от российского газа еще больше ударит по европейскому потребителю. Хотя бы потому, что на данный момент Россия предлагает самые выгодные цены на энергоносители.

«Такие планы, наверное, реальны, если не считаться с потерями. Можно же еще сильнее поднять цены для населения и заставить их понизить температуру в домах зимой и повысить летом, закрыть еще ряд заводов, запустить больше угольных электростанций (и забыть о зеленых обязательствах), нарушить контракты с Россией и так далее. Если это реализовать, то это будет крайне болезненно для европейской энергетики, экономики и социального сектора. Более того, в конечном итоге эти объемы найдут рынок в других странах, которые получат преимущество для собственного развития, в том числе и за счёт снижения конкурентоспособности европейской экономик», - сообщил он «Эксперту».

Что касается более отдаленного будущего, то здесь планы Европы все-таки более реалистичны. Отказ к 2030 голу возможен, но к тому времени для России европейский рынок может стать совсем неинтересен, поскольку на полную мощность заработают альтернативные направления поставок.

«России стоит разворачиваться на Азию, осваивать и самим строить крупнотоннажные заводы СПГ. И, по всей видимости, договариваться с Китаем относительно строительство нового газопровода – “Сила Сибири-2”, который уже в планах», — заключил эксперт.