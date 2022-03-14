En+ Group продолжит работу на рынке «зеленых» сертификатов, как только появится такая возможность

Представители компании заявили о заинтересованности в скорейшем решении ситуации с выпуском сертификатов

En+ Group приостанавливает деятельность на рынке I-REC сертификатов. Такое решение приняли в компании в связи с прекращением работы международной платформы I-REC на территории России. Тем не менее, как сообщают представители компании, En+ Group заинтересована в скорейшем возобновлении работы по этому направлению.

На сегодняшний день En+ Group является крупнейшим участником российского рынка «зеленых» сертификатов. Всего было выпущено более 1,7 миллионов международных сертификатов возобновляемой энергии или I-REC, соответствующих объемам произведенной Красноярской ГЭС и Абаканской СЭС электроэнергии. Сейчас компания находится в активном диалоге с клиентами и гарантирует им исполнение всех контрактных обязательств.

Напомним, в декабре 2020 года компания стала первым в России производителем энергии, участвующим в выпуске Международных сертификатов возобновляемой энергии. Энергия, произведенная такими компаниями, гарантированно отвечает всемирно признанным «зеленым» стандартам. А ее потребители могут использовать сертификаты I-REC для выполнения требований стандартов устойчивого развития, сокращения выбросов парниковых газов и в целях реализации политики корпоративной социальной ответственности.

Сокращение выбросов – одна из стратегических целей En+ Group. Ранее Компания объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов к 2050 году и сократить выбросы парниковых газов минимум на 35% к 2030 году (Области охвата 1 и 2, по сравнению с уровнем выбросов Группы в 2018). Даже несмотря на текущую ситуацию, En+ все также подтверждает свою приверженность ESG‑принципам, на актуальность которых всегда обращал внимание ее основатель Олег Дерипаска.

«Мы уже понимаем, что мир будет другим. Люди перестали пренебрегать тем эффектом воздействия на окружающую среду, который прежде им казался незначительным», - подчеркнул в своем недавнем выступлении Дерипаска.

Так, например, в январе этого года на Братской ГЭС запустили полностью обновленный гидроагрегат № 3, а затем согласно ранее согласованному графику на эту же ГЭС доставили новое рабочее колесо для гидроагрегата №4.