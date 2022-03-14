Германия решила купить F-35

Правительство ФРГ, сообщает Reuters со ссылкой на два правительственных источника, в принципе решило купить у США истребители F-35, производимые Lockheed Martin. Первые сообщения о том, что Министерство обороны Германии подумывает купить новейшие американские истребители, появились еще в начале февраля. Официальное объяснение – замена устаревших истребителей Tornado, которые находятся в строю с восьмидесятых годов прошлого века. Tornado - единственные самолеты в немецкой армии, которые в случае конфликта способны взять на борт американское ядерное оружие, находящееся на территории ФРГ. Берлин планирует заменить их в 2025 – 2030 годы. Замена Tornado входит в соглашение по пользованию ядерным оружием в НАТО, которое канцлер Олаф Шольц пообещал выполнять. Количество F-35, которые намерен попросить у Пентагона Берлин, пока неизвестно.

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, похоже, остановила выбор на продукции Lockheed. Это неприятная неожиданность для Boeing, потому что ее предшественница Аннегрет Крамп-Карренбауэр склонялась к замене Tornado на его F-18 и хотела купить 45 этих истребителей.