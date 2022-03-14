Главные критерии выбора кредитной карты

Если по итогам размышлений выбор сделан в пользу альфа банк кредитная карта 1 год без процентов, то необходимо изучить условия, предлагаемые банком. При сопоставлении этих условий нужно уделить особое внимание приведенным ниже критериям.

Кредитный лимит

Денежная сумма, которую банковское учреждение готово одолжить клиенту, ограничена. Лимит устанавливается каждой финансовой организацией индивидуально в соответствии с платежеспособностью заемщика. Лимит для старых клиентов банка больше, чем для новых. Он может быть увеличен в том случае, если держатель кредитной карты регулярно ею пользуется и своевременно возвращает заемные средства.

Льготный период

Практически у всех кредитных карт имеется льготный период, на протяжении которого их держатели пользуются заемными средствами без начисления процентов. Если клиент вернет занятые у банка деньги в предусмотренный договором срок, то ему не придется оплачивать эту услугу. Как правило, продолжительность льготного периода составляет один-два месяца. Некоторые банковские учреждения продлевают льготный период. Но на протяжении этого периода клиенту все равно необходимо погасить какую-то долю задолженности.

Затраты на пользование кредитной картой

Наряду с деньгами, которые клиент занимает у банковской организации и которые он должен вернуть, использование кредитной карты может предусматривать и другие затраты, в том числе:

процентные платежи за использование кредита;

оплату годового обслуживания;

комиссионные сборы за переводы и обналичивание денежных средств в банкомате финансового учреждения.

Следует сопоставлять все условия вместе. К примеру, банк может взимать небольшую плату за годовое обслуживание, но компенсировать недополученную прибыль за счет установления высоких процентных ставок по заемным средствам.

Программы лояльности и бонусы

Для держателей кредитных карт действуют бонусные программы, позволяющие частично вернуть израсходованные денежные средства. По этой причине при выборе карты нужно изучить программы лояльности, предлагаемые банковской организацией, и оценить их полезность для себя. К примеру, если у клиента нет автомашины, вряд ли ему пригодится скидка на услуги автозаправочных станций. Зато если клиент часто пользуется услугами авиатранспорта, он получит выгоду от бонусных миль.